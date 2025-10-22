„Сви смо ми Милан“
(ФОТО) СКУП ПОДРШКЕ ИСПРЕД СКУПШТИНЕ Вучић: ХВАЛА МИЛАНУ, хвала свима вама на доприносу у БОРБИ ЗА СЛОБОДУ СРБИЈЕ
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић дошао је вечерас испред Народне скупштине и придружио се грађанима који су се окупили како би пружили подршку Милану Богдановићу који је данас упуцан у нападу испред Скупштине.
Посетио сам Милана Богдановића који је ни крив ни дужан примио метак јер неко није могао да истрпи да постоје људи који другачије мисле и другачије виде будућност Србије, иако никог нису угрозили. Имате сви поздраве од Милана, рекао је председник Србије и додао:
"Милан Богдановић ми је тражио да се ускоро нађемо у Ћациленду и ја сам му то обећао".
Ми морамо да сачувамо мир. Они су нам показали колико су неодговорни. Стотине хиљада пута су показали да су спремни да руше све пред собом и са сладострашћем су то радили. И данас када је отац троје деце рањен. Приметићете, нисте чули ниједно извините, поручио је Вучић.
"Како је додао, кад је долазио, добио је ћаци беџ.
Не треба нам њихово сажаљење, да су могли све би нас спалили, рекао је и додао:
"Немојте да вам причам како су од јутрос мењали ставове. Прво су рекли, побили се ћаци међусобно, па да су се побили око дневница... А кад су чули признање, рекли су да смо кршили процедуре".
Хвала Милану, хвала свима вама на доприносу у борби за слободу Србије, поручио је председник Србије.
Не могу да вам опишем колико се тешко осећам кад идем у посету Милану. Колико год они урушавали, не могу људе да узму. Данас су ранили једног од нас. Да ли је ваша воља слабија? Знам да је јача, да је у вама прорадио пркос српски. Ми не смемо и нећемо да узвраћамо на исти начин. Не постоји земља где су просторије једне странке нападнуте више од 800 пута, казао је.
"Када сви њихови скупови и насиље прођу, направићемо најдостојанственији скуп".
С окупљенима су и министар одбране Братислав Гашић, као и Дејан Томашевић, Дарија Кисић, Михаило Јовановић.
Међу њима су и студенти који желе да уче из Пионирског парка, као и војни ветерани.
Окупљени су развили транспарент "Сви смо ми Милан".
МУП је раније данас саопштио да је ухапшен В. А. (70), због сумње да је данас непосредно испред Дома Народне скупштине на Тргу Николе Пашића ушао у један од шатора и из пиштоља ранио М.Б. (57), а потом намерно изазвао пожар, при чему је дошло до експлозије мање плинске боце.