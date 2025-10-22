overcast clouds
НИСТЕ ЧУЛИ ОСУДЕ КАДА НАПАДНУ НАШУ ДЕЦУ И СПАЉУЈУ НАШЕ ПРОСТОРИЈЕ Лидер СНС Вучевић оценио Резолуцију Европског парламента као чудну: Не почива на вредностима Европске уније

22.10.2025. 17:46 18:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Милош
Фото: Скриншот б92

Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић образложио је у гостовању на б92 да је очекивао да ће европски парламентарци осудити нападе на просторије СНС

-Тридесет просторија је уништено, спаљено... Очекивао сам и да ће европски парламентарци осудити напад на децу која хоће у школе, других људи да се крећу, мисле и говоре. Чудна резолуција, није у духу вредности ЕУ и начелима на којима почивају. Нисте чули осуде када нападну нашу децу, иду на стан, спаљују просторије, а има прича о звучном топу. Је л' треба и ЕКСПО да пропадне, да нико од излагача не дође, да све стане у Србији- упитао је Вучевић.

Он је додао да опозицију и блокадере не интересује истина и рад институција већ рушење државе и преузимање власти, те да имају подршку споља.

Генерал Павковић је живео храбро и часно

Лидер СНС упутио је још једном саучешће породици Павковић и његовим саборцима. 

-Живео је храбро и часно, био је одговоран и заслужује да буде испраћен онако како је то данас урађено. Ови који исмејавају смрт генерала показују да је он био све што они нису и не могу да буду. Зато га и мрзе, презиру његове врлине јер их немају.

Ми смо породица и имамо задатак да сачувамо Србију

Он се осврнуо на прославу 17 година Српске напредне странке.

-17 година смо издржали нешто што ниједна странка не би. Ми смо породица, имали смо задатак да сачувамо Србију. И да није било председника и СНС у Србији би не би остао камен на камену. Историчари ће, када буду то оцењивали, уверен сам бити истог става.

Милош Вучевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
