ХРВАТИ ВРАЋАЈУ ВОЈНУ ОБАВЕЗУ ПОСЛЕ 17 ГОДИНА! Први регрути у касарнама 2026. године, ОВО СУ ДЕТАЉИ НОВОГ ЗАКОНА
ЗАГРЕБ: Већина посланика Хрватског сабора, власти и опозиције, подржава измене два одбрамбена закона и увођење темељне војне обуке, али су изнете и бројне примедбе, које се односе на неједнак третман војних и цивилних обвезника, као и дискриминаторску одредбу предности при запошљавању.
Потпредседник Владе и министар одбране Иван Анушић рекао је у парламенту, представљајући измене закона којима се уводи темељно војно оспособљавање, да је војна обвеза и одбрана Хрватске дужност свих за то способних држављана, при чему је допуштен и приговор савести.
"Војна обавеза и одбрана Републике Хрватске у складу с Уставом дужност је свих за то способних држављана. Допуштен је приговор савести онима који зарад својих верских или моралних разлога нису спремни да учествују у обављању војничких дужности у Оружаним снагама", рекао је Анушић.
Истакао је да се први полазници темељног војног оспособљавања у касарнама очекују почетком 2026. године.
Војну обавезу имаће хрватски држављанин у календарској години у којој навршава 18 година, када ће бити уписан у војну евиденцију. Жене војне обвезнице не подлежу обавези темељног војног оспособљавања али је могу добровољно похађати.
На темељно војно оспособљавање упућиваће се новаци рођени 2007. године, изузетно и старији од 19 година, најкасније до истека 30. године живота, као и они који се добровољно пријаве.
Темељно војно оспособљавање трајаће два месеца на три локације - у Kнину, Слуњу и Пожеги, где ће ићи пет нараштаја годишње, што је до 800 обвезника по нараштају.
Годишње ће војно оспособљавање стајати око 23,7 милиона евра - за плате 4000 обвезника, одећу и обућу, њихову прехрану.
Плата обвезника ће бити од 1100 евра нето месечно, а рачунаће му се и два месеца стажа. Они који су већ запослени неће моћи да добију отказ током служења обавезног војног рока, рекао је Анушић.
Kазао је и да се темељно војно оспособљавање уводи поновно након 17 година и у том периоду војну обуку није прошло готово 300.000 особа. Истакао је и више европских земаља вратило или разматра враћање обавезног служења војног рока.
Анушић је рекао да је новина у закону да особа може бити примљена у професионалну војну службу иако има основно школско образовање, уз услов да до истека првог уговора о војничкој служби, уз подршку министарства одбране, заврши средњошколско образовање.