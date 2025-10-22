НЕСРЕЋА У НОВОМ САДУ Девојка оборена с тротинета ХИТНО ПРЕВЕЗЕНА У БОЛНИЦУ
Око 11.30 часова у Улици Максима Горког у Новом Саду догодила се саобраћајна незгода у којој је оборена млада девојка која је управљала електричним тротинетом.
Према првим информацијама са лица места, девојка је била при свести након несреће и одмах је превезена колима Хитне помоћи у најближу здравствену установу.
На месту догађаја присутни су припадници саобраћајне полиције који су извршили увиђај, користећи мерна средства како би прецизно утврдили околности незгоде. Електрични тротинет на којем је девојка возила остао је на коловозу, док је саобраћај у том делу града био успорен током трајања истраге.
Возило за које се претпоставља да је учествовало у незгоди, такође је остало на лицу места до завршетка увиђаја. За сада није познато да ли је возач аутомобила приведен нити да ли ће против њега бити поднета пријава.
Подсећамо да је употреба електричних тротинета у саобраћају све чешћа, али и да расте број незгода у којима су учесници управо корисници ових возила. Апелујемо на све учеснике у саобраћају да буду максимално опрезни и поштују прописе, како би се овакве ситуације избегле.
Истрага о тачним узроцима несреће је у току.