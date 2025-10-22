(ВИДЕО) МЛАДОСТ СЕ ВРАЋА И ОСТАЈЕ НА СЕЛУ! ДОДЕЉЕН0 4.000 УГОВОРА ЗА КУПОВИНУ КУЋА Током четири године људи нашли дом у 891 селу Председник Вучић: "Топлина дома је важнија од сваке пруге"
Председник Србије Александар Вучић присуствовао је на церемониији доделе 4000. уговора о средствима за куповину сеоских домаћинстава.
-Мало је идеја које се реализују и покажу резултате на овакав начин као што је овај идеја давања кућа и имања људима који желе да живе на селу. Био сам на почетку скептик и даље сам. Али, за мене су подаци веома важни, и број места у којима су куће додељене, број села.
Председник је истакао да му посебно занимљиво Бачко Петрово село, где је дошао велики број људи.
- Дивно место, изненађен сам што је ту велики број људи поново дошао и ту желе да остваре своју будућност. Током четири године 4.000 људи је населило 891 село у Србији. Указао бих на нешто што је важније, на селу имамо више деце него у граду, у кућама више деце него у солитерима. Када бисмо могли да населимо више породица у куће имали бисмо више деце. Најмање деце нам се рађа на Врачару, а највише деце у најсиромашнијим крајевима. У свим општинама од Аде до Бујановца, Зрењанина, Коцељеве, Ниша, Чачка, све је добро распоређено. Када бисмо могли да тај тренд наставимо и да га мултипликујемо то би за нас био спас. Просек година говори да ће ти људи дуго остати на селу, да ће та деца имати будућност на селу. Хоћу да се извиним господину Кркобабићу, било је ту новца који смо бацили. Много сам срећан што сте то покренули, без обзира на мој песимизам. Ово је за нас велика ствар. србија се тиме враћа својим коренима. Топлина дома је важнија од свих пруга. Треба да наставимо да улажемо у овај пројекат.