ХОРОР У ЗРЕЊАНИНУ На улици пронађено беживотно тело мушкарца, лекари могли само да констатују смрт
22.10.2025. 13:01 13:02
Беживотно тело мушке особе пронађено је данас на углу улица Жарка Зрењанина и Воје Танкосића у Зрењанину, потврђено је „Дневнику“ у зрењанинској Полицијској управи.
Случај је полицији пријављен око 10.40 часова, након чега су на терен изашли припадници Министарства унутрашњих послова и обавили увиђај.
Како незванично сазнајемо, мушкарац се кретао електричним бициклом и у једном тренутку је пао на земљу. Претпоставља се да му је позлило.
Служба хитне медицинске помоћи је на лицу места констатовала смрт мушкарца.
О свему је обавештено надлежно тужилаштво, које је донело наредбу да се тело однесе на обдукцију како би се утврдио тачан узрок смрти.