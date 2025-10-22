overcast clouds
ХОРОР У ЗРЕЊАНИНУ На улици пронађено беживотно тело мушкарца, лекари могли само да констатују смрт

22.10.2025. 13:01 13:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Беживотно тело мушке особе пронађено је данас на углу улица Жарка Зрењанина и Воје Танкосића у Зрењанину, потврђено је „Дневнику“ у зрењанинској Полицијској управи.

Случај је полицији пријављен око 10.40 часова, након чега су на терен изашли припадници Министарства унутрашњих послова и обавили увиђај.

Како незванично сазнајемо, мушкарац се кретао електричним бициклом и у једном тренутку је пао на земљу. Претпоставља се да му је позлило. 

Служба хитне медицинске помоћи је на лицу места констатовала смрт мушкарца. 

О свему је обавештено надлежно тужилаштво, које је донело наредбу да се тело однесе на обдукцију како би се утврдио тачан узрок смрти.

