Нови Сад
НОВАЦ ЗА РЕГИСТРАЦИЈЕ И ОСИГУРАЊУ УМЕСТО НА РАЧУНУ ЗАВРШИО У ПРИВАТНИМ ЏЕПОВИМА Пала тројка због сумње да су присвојили преко осам милиона динара!

22.10.2025. 16:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
новац
Фото: МУП Србије/Илустрација

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције – Службе за сузбијање криминала и Полицијске управе Шабац, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Новом Саду, ухапсили су три особе због постојања основа сумње да су извршиле кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица.

Ухапшени су П. М. (1995), одговорно лице „MP Cars“ доо Шабац, М. Ђ. (1981), правник наведене фирме, као и М. П. (1997), запослена у привредном друштву „АМС осигурање“, саопштио је МУП Србије.

Они се сумњиче да су од 3. октобра 2024. до 5. јуна 2025. године приликом вршења регистрације возила за више од 200 корисника, услуге техничких прегледа, издавања регистрационих налепница за моторна возила и издавања полиса осигурања, наплату својих услуга спроводили у готовом новцу у укупном износу од 8.333.865 динара.

Том приликом, како се сумња, новац нису приказивали у пословној документацији „MP Cars“ нити су уплаћивали на рачун овог привредног друштва, поред чега су избегли плаћање обавеза према ПД „АМС осигурање“ у износу од 2.452.005 динара и Министарству унутрашњих послова у износу од 1.484.125 динара, а новац задржали за личне потребе.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
