ПАЗИТЕ КАКО ПУТУЈЕТЕ Скупо ће вас коштати ако у ову суседну земљу одете аумобилом без зимских гума СВЕ КРЕЋЕ 15. НОВЕМБРА, А КАЗНЕ СУ ЗА НАС ВИСОКЕ
Возачи из Србије који од средине новембра планирају пут у суседну Црну Гору требало би да посебно обрате пажњу на један важан детаљ на својим возилима.
Наиме, од 15. новембра на снагу ступа обавезна употреба зимских пнеуматика на свим моторним возилима намењеним превозу путника и терета, а ова обавеза ће трајати све до 1. априла, а казна ако их немате иде до чак 6.000 евра.
Зимске гуме су обавезне од 1. новембра
Како прописује члан 132 Закона о безбедности саобраћаја, аутомобили и камиони морају бити опремљени зимским гумама са минималном дубином шаре од четири милиметра, преноси РТВ Будва.
За разлику од Црне Горе, у Србији је ова обавеза на снагу ступа раније, тачније већ од 1. новембра, што значи да би већина возача требало да има одговарајућу опрему пре него што пређе границу.
Казне у Црној Гори
Казне за непоштовање овог прописа у Црној Гори су високе, од 300, па чак до 6.000 евра.
Наиме, за правна лица новчане казне се крећу од 2.000 до 6.000 евра, док је за одговорне особе прописана казна од 1.200 до 3.000 евра.
Возачи који у овом периоду немају зимску опрему могу да буду кажњени са 300 до 1.000 евра или казном затвора до 60 дана. Обавеза се односи на целу територију Црне Горе.
Обавезна употреба зимских гума у Србији
У Србији обавезна употреба зимских гума креће да важи од 1. новембра, што је за неких десетак дана. По Закону о безбедности саобраћаја, у обавези сте да имате све четири зимске гуме са ознаком М+С (МС, М-С или M&S) у периоду од 1. новембра до 1. априла, а при томе шара на гумама не сме да има дубину мању од 4 милиметра.
С обзиром да се 1. новембар ближи, возачима се саветује да на време замене своје пнеуматике јер се традиционално, као и сваке године, очекују повећане гужве код вулканизера.
Колико може без зимских гума некажњено у Србији
Толеранција постоји уколико нема задржаног снега и леда на коловозу, јер закон не налаже као обавезу да их користимо уколико на путу нема снега, леда или поледице и казну нећете платити.
То значи да возачи у периоду од 1. новембра до 1. априла могу да возе и на летњим гумама ако су путеви суви. Ипак, саветује се да је најбоље да током читавог наведеног периода на возилу имате адекватне гуме и за то постоје разлози.
Генерално, по речима вулканизера, када возачи имају дилему шта радити када у зимском периоду дође до летњих временских услова и обрнуто, односно, у периоду од 1. новембра до 1. априла када је законски обавезна употреба зимских пнеуматика, "треба да знају да сваки проблем решава употреба гуме са шаром дубљом од 4 милиметра, без обзира да ли је зимска или летња".
