broken clouds
15°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2127
usd
100.9584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ХИТНО ЗАТВОРЕНА ТРИ ДЕЧЈА ИГРАЛИШТА Дете пронашло једну од најотровнијих печурака на свету

22.10.2025. 18:58 19:04
Пише:
Дневник
Извор:
Srbija danas
Коментари (0)
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Три игралишта су затворена у немачком граду Минстер, након што је дете пронашло веома отровну печурку на игралишту и ставило је у уста.

Печурка која је пронађена, једна је од најотровнијих у Европи.

Фаталне последице
- Једење само 50 грама зелене пупавке може бити фатално - рекао је Истраживач печурака Герхард Шустер

Шустер објашњава да печурка испољава своје дејство путем високо токсичних аматоксина, који, без медицинског третмана, могу довести до отказивања више органа.

Посебно је подмукло то што зелена пупавка постоји и у белој варијанти – која се лако може заменити са безопасним шампињонима.

Који су симптоми тровања?
Према речима стручњака, први симптоми тровања печуркама јављају се осам до дванаест сати након конзумирања - обично повраћање, дијареја и јаки болови у стомаку.

Маркус Лит-Лампе из Центра за контролу тровања Универзитетске болнице у Бону објашњава да рани третман активним угљем и противотровом силибинином може смањити тешко оштећење јетре.

Међутим, у посебно тешким случајевима може бити потребна чак и трансплантација јетре.

Зашто отровна печурка расте и на игралиштима?
Миколог објашњава да зелена капа може да расте тамо где се налазе старија стабла храста или букве – чак и на игралиштима. Живи у симбиози са листопадним дрвећем и обично формира своје плодне тела између јула и октобра, посебно након обилних киша.

Град наглашава да се сви објекти редовно прегледају – али родитељи би и даље требало да остану опрезни, јер је јесен сезона печурака.

Србија данас

гљиве отров немачка
Извор:
Srbija danas
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПЕЧУРКАМА УБИЛА ТРИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ Осуђена на доживотни затвор БИВШИ МУЖ ОДБИО ПОЗИВ НА РУЧАК

ПЕЧУРКАМА УБИЛА ТРИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ Осуђена на доживотни затвор БИВШИ МУЖ ОДБИО ПОЗИВ НА РУЧАК

08.09.2025. 07:41 08:51
Волим
0
Коментар
0
Сачувај