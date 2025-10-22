ХИТНО ЗАТВОРЕНА ТРИ ДЕЧЈА ИГРАЛИШТА Дете пронашло једну од најотровнијих печурака на свету
Три игралишта су затворена у немачком граду Минстер, након што је дете пронашло веома отровну печурку на игралишту и ставило је у уста.
Печурка која је пронађена, једна је од најотровнијих у Европи.
Фаталне последице
- Једење само 50 грама зелене пупавке може бити фатално - рекао је Истраживач печурака Герхард Шустер
Шустер објашњава да печурка испољава своје дејство путем високо токсичних аматоксина, који, без медицинског третмана, могу довести до отказивања више органа.
Посебно је подмукло то што зелена пупавка постоји и у белој варијанти – која се лако може заменити са безопасним шампињонима.
Који су симптоми тровања?
Према речима стручњака, први симптоми тровања печуркама јављају се осам до дванаест сати након конзумирања - обично повраћање, дијареја и јаки болови у стомаку.
Маркус Лит-Лампе из Центра за контролу тровања Универзитетске болнице у Бону објашњава да рани третман активним угљем и противотровом силибинином може смањити тешко оштећење јетре.
Међутим, у посебно тешким случајевима може бити потребна чак и трансплантација јетре.
Зашто отровна печурка расте и на игралиштима?
Миколог објашњава да зелена капа може да расте тамо где се налазе старија стабла храста или букве – чак и на игралиштима. Живи у симбиози са листопадним дрвећем и обично формира своје плодне тела између јула и октобра, посебно након обилних киша.
Град наглашава да се сви објекти редовно прегледају – али родитељи би и даље требало да остану опрезни, јер је јесен сезона печурака.