ПРВИХ 24 САТА У ЗАТВОРУ Никола Саркози у немилој ситуацији, други ЗАТВОРЕНИЦИ ПРАВЕ ХАОС СВУДА ОКО ЊЕГА
Бивши председник Француске Никола Саркози провео је својих првих 24 сата у затвору Ла Санте у Паризу, где издржава казну од пет година затвора због криминалног удруживања ради финансирања своје изборне кампање 2007. са средствима из Либије.
Његови адвокати нагласили су да му није пружен никакав посебан третман и да, иако је смештен у изолацију из безбедносних разлога, према њему се поступа као и према сваком другом затворенику.
По доласку у затвор, Саркози је прошао кроз стандардни поступак пријема као и сви нови затвореници. Одмах по доласку, ујутро 21. октобра, одведен је у службу за регистрацију, где су му узети отисци прстију и фотографисан је. Додељен му је затворски број и израђена му је затворска идентификациона картица.
Бивши председник се такође подвргао потпуном претресу и одложио све личне ствари које нису дозвољене у сеф. Након разговора са управником затвора, одведен је у своју ћелију.
Његова ћелија се налази у одсеку за изолацију, има девет квадратних метара, прозор који се не може отворити и мали телевизор.
Просторија је опремљена креветом и столом причвршћеним за под, пластичном столицом, полицама, тушем и тоалетом без поклопца, малом ринглом и фрижидером.
Саркози може користити зидни телефон за позиве на унапред регистроване бројеве - позиви су неограничени, али се наплаћују.
Свакодневно има право на један сат шетње у ограђеном дворишту. Такође има приступ теретани и библиотеци, а почео је и да пише књигу.
Саркози је већ узео своје прве оброке у затвору, које му је донео затворски службеник. Има право на три посете недељно.
Једну је већ искористио - његова супруга Карла Бруни посетила га је у уторак.
Бивши председник може неограничено да прима посете својих адвоката, нарочито ради припреме захтева за пуштање на слободу, који је поднет у уторак.
Његов адвокат, Кристоф Ингран, посетио га је јутрос око 8:30 и остао око два сата.
Саркози је у потпуној изолацији и није у контакту с другим затвореницима. Чак и током шетње је сам.
Када се креће унутар затвора, увек је у пратњи затворских чувара, као и сви затвореници у изолацији.
Два полицијска официра из службе за заштиту личности такође су распоређена да се брину о његовој безбедности - одлука донета након процене ризика и одобрена од стране Министарства унутрашњих послова.
Министар унутрашњих послова Лорен Нуњез потврдио је да је одлука донета "с обзиром на његов статус и претње које висе над њим".
Та два полицајца су 24 сата дневно у близини Саркозијеве ћелије и прате затворске стражаре при сваком његовом изласку.
Како преносе новинари и објаве на друштвеним мрежама, неки затвореници су реаговали на Саркозијев долазак узвикујући његово име.
Један од њих је снимио видео у својој ћелији и рекао:
"Имаће лош боравак у затвору", "Врати паре, осветићемо Гадафија", викао је други.
"Сви затвореници праве буку, вичу, лупају по зидовима...", рекао је један од његових адвоката, Жан-Мишел Дароа.
(Kurir.rs)