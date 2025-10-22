Откривени детаљи пада који је потресао Нови Сад ДЕВОЈКА СЕДЕЛА НА ПРОЗОРУ, АЛИ НИЈЕ БИЛА САМА Он је држао за руке
На Булевару ослобођења у Новом Саду јутрос су на асфалту затечене две особе.
Девојка је пала са другог спрата зграде, а достављач који је туда случајно пролазио потрчао је да је ухвати и том приликом задобио повреду скочног зглоба, док је она превезена на одељење реанимације Ургентног центра КЦВ.
Све се одиграло око 9 часова ујутру код солитера у Новом Саду, недалеко од Железничке станице.
Према незваничним информацијама до којих је „Блиц“ дошао из извора блиских истрази, девојка у тренутку пада није била сама.
„Она је седела на прозору окренута леђима, а младић ју је држао за руке. Њих двоје су се ту вукли, да ли у шали или како, а онда је она пала. Достављач који је туда случајно пролазио видео је тренутак пада, претрчао да је ухвати и она је пала на њега“, наводи наш извор.
Како даље сазнајемо, девојка је мало након пада дошла свести, а докторима Завода за хитну медицинску помоћ који су је збрњавали на лицу места рекла је да јој није било добро.
Стан на другом спрату, одакле је девојка пала, био је закључан, а на отвореном прозору виделе су се лименке алкохола.
Све околности овог случаја биће истрагом утврђене.