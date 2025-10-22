ЈОШ ЈЕДНА РАФИНЕРИЈА У ПЛАМЕНУ? Појавили се ЈЕЗИВИ снимци НЕБО СЕ УПАЛИЛО Горе МОЛ-ова постројења у Братислави (ФОТО)
Велики пожар избио је наводно у рафинерији нафте у Братислави која је у власништву мађарске МОЛ групе.
Подсећамо, последњих дана забележене су експлозије и у највећој рафинерији у Мађарској, у којој се прерађује руска нафта, као и у рафинерији у власништву Лукоила у Румунији.
Рафинерија у Братислави, главном граду Словачке, којом управља Словнафт Плц, има капацитет прераде од 124.000 барела нафте дневно, односно 6,1 милион тона годишње.
🇸🇰 BREAKING! Fire at the (Hungarian owned) MOL refinery in Bratislava, a major facility processing Russian oil. It’s the third refinery incident in just two days. pic.twitter.com/cbrUvgXucj
— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 22, 2025
Основана је 1957. године и једна је од најсложенијих рафинерија у Европи, јавља чешки медиј. Њезина петрохемијска јединица, Slovnaft Petrochemicals (СПЦ), такође је интегрисана у МОЛ-ове операције.
Како пишу страни медији, ова информација није потврђена од стране званичних извора, преноси Блиц.