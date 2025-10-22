overcast clouds
ЈОШ ЈЕДНА РАФИНЕРИЈА У ПЛАМЕНУ? Појавили се ЈЕЗИВИ снимци НЕБО СЕ УПАЛИЛО Горе МОЛ-ова постројења у Братислави (ФОТО)

22.10.2025. 22:05
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
d
Фото: Pixabay.com

Велики пожар избио је наводно у рафинерији нафте у Братислави која је у власништву мађарске МОЛ групе.

Подсећамо, последњих дана забележене су експлозије и у највећој рафинерији у Мађарској, у којој се прерађује руска нафта, као и у рафинерији у власништву Лукоила у Румунији.


Рафинерија у Братислави, главном граду Словачке, којом управља Словнафт Плц, има капацитет прераде од 124.000 барела нафте дневно, односно 6,1 милион тона годишње.

 

Основана је 1957. године и једна је од најсложенијих рафинерија у Европи, јавља чешки медиј. Њезина петрохемијска јединица, Slovnaft Petrochemicals (СПЦ), такође је интегрисана у МОЛ-ове операције.

Како пишу страни медији, ова информација није потврђена од стране званичних извора, преноси Блиц.
 

Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Свет
