ПЕЧУРКАМА УБИЛА ТРИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ Осуђена на доживотни затвор БИВШИ МУЖ ОДБИО ПОЗИВ НА РУЧАК
МЕЛБУРН: Ерин Патерсон (50), која је убила родитеље и тетку свог бившег мужа отровним печуркама, осуђена је на доживотни затвор, јавља Скај њуз.
На рочишту за изрицање пресуде на Врховном суду Викторије у Мелбурну, судија Кристофер Бил је рекао да дуготрајно планирање убистава и недостатак кајања Патерсонове значе да би њена казна требало да буде дуга.
Ерин је позвала Дона и Гејл Патерсон, обоје старе 70 година, и Гејлину сестру, Хедер Вилкинсон (66), на ручак припремљен са отровним печуркама у свој дом у Леонгати, у аустралијској савезној држави Викторија, у јулу 2023. године.
Они тај ручак нису преживели, док је супруг Хедер Вилкинсон, свештеник Ијан Вилкинсон, који је такође јео отровне печурке које су биле послужене уз месо, кромпир пире и грашак, преживео након трансплантације јетре и више месеци проведених у болници.
Утврђено је да је Патерсон, мајка двоје деце, направила јело од смртоносних печурака amanita falloides.
Патерсон, која тврди да је невина и да је своје жртве отровала случајно, такође је на кобни ручак позвала оца своје деце, Сајмона Патерсона, који је одбио позив.