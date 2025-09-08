overcast clouds
22°C
08.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПЕЧУРКАМА УБИЛА ТРИ ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ Осуђена на доживотни затвор БИВШИ МУЖ ОДБИО ПОЗИВ НА РУЧАК

08.09.2025. 07:41 08:51
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

МЕЛБУРН: Ерин Патерсон (50), која је убила родитеље и тетку свог бившег мужа отровним печуркама, осуђена је на доживотни затвор, јавља Скај њуз.

На рочишту за изрицање пресуде на Врховном суду Викторије у Мелбурну, судија Кристофер Бил је рекао да дуготрајно планирање убистава и недостатак кајања Патерсонове значе да би њена казна требало да буде дуга.

Ерин је позвала Дона и Гејл Патерсон, обоје старе 70 година, и Гејлину сестру, Хедер Вилкинсон (66), на ручак припремљен са отровним печуркама у свој дом у Леонгати, у аустралијској савезној држави Викторија, у јулу 2023. године.

Они тај ручак нису преживели, док је супруг Хедер Вилкинсон, свештеник Ијан Вилкинсон, који је такође јео отровне печурке које су биле послужене уз месо, кромпир пире и грашак, преживео након трансплантације јетре и више месеци проведених у болници.

Утврђено је да је Патерсон, мајка двоје деце, направила јело од смртоносних печурака amanita falloides.

Патерсон, која тврди да је невина и да је своје жртве отровала случајно, такође је на кобни ручак позвала оца своје деце, Сајмона Патерсона, који је одбио позив.

печурке тровање
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТЕЛО ЧОВЕКА ДВЕ ГОДИНЕ БИЛО У ХЛАДЊАЧИ У КБЦ У КОТОРУ Ево каква прича се крије иза тога

ТЕЛО ЧОВЕКА ДВЕ ГОДИНЕ БИЛО У ХЛАДЊАЧИ У КБЦ У КОТОРУ Ево каква прича се крије иза тога

07.09.2025. 13:46 13:51
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) СТРАВИЧАН ПОЖАР КОД ЛОЗНИЦЕ Чуло се пуцање крова, дим се видео километарима СВЕ ЈЕ НЕСТАЛО У ПЛАМЕНУ
1

(ВИДЕО) СТРАВИЧАН ПОЖАР КОД ЛОЗНИЦЕ Чуло се пуцање крова, дим се видео километарима СВЕ ЈЕ НЕСТАЛО У ПЛАМЕНУ

07.09.2025. 09:21 10:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај