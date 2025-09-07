(ВИДЕО) СТРАВИЧАН ПОЖАР КОД ЛОЗНИЦЕ Чуло се пуцање крова, дим се видео километарима СВЕ ЈЕ НЕСТАЛО У ПЛАМЕНУ
Синоћ је у насељу Липнички Шор код Лознице избио велики пожар у приватној тапетарској радионици „Жићо“, који је за кратко време прогутао готово све радионице у објекту.
– Небо је било црвено, дим се видео километрима далеко. Чуло се и пуцање крова, сви смо се уплашили да ће се ватра проширити на куће - рекао је један од мештана за РИНУ.
Ватрогасно-спасилачке екипе су брзом реакцијом успеле да локализују ватру и спрече њено ширење на оближње стамбене и привредне објекте. Тиме је избегнута још већа катастрофа, а на лицу места ватрогасци и даље дежурају како би предупредили поновно избијање пламена.
У току је увиђај којим ће бити утврђен тачан узрок пожара, а материјална штета је огромна и још увек није званично процењена.