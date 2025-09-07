ТЕЛО ЧОВЕКА ДВЕ ГОДИНЕ БИЛО У ХЛАДЊАЧИ У КБЦ У КОТОРУ Ево каква прича се крије иза тога
Канадски држављанин Дејвид Бери Нивел (1947. годиште) из Сиднеја, који је преминуо 29. августа 2023. године у 78. години у Клиничко-болничком центру у Котору, сахрањен је тек 2. септембра ове године.
Разлог - претила је опасност појаве заразе јер се болничка хладњача покварила.
Тело преминулог у последњем тренутку премештено је и одвезено у Тиват, где је сахрањено у тамошњој групној гробници, јер у таквој гробници у Котору није било места, пише лист.
Како сазнаје "Побједа", канадски држављанин је био пацијент у КБЦ Котор, а након његове смрти настао је проблем јер га се породица одрекла и одбила да преузме тело и изврши сахрану.
Канађанин на крају сахрањен у Тивту
Како пише црногорски медиј, директор болнице је сваког месеца слао дописе разним институцијама у покушају да реши овај случај, али није добијао одговоре.
Саговорник наводи да је, након квара, постојала опасност да боравак тела у нефункционалној хладњачи може довести до катастрофалних последица по которску болницу, укључујући могућност појаве и ширења заразе.
Ситуација је била алармантна и захтевала је брзу реакцију, а проблем је решен тако што је канадски држављанин на крају сахрањен у Тивту.