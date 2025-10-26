ИСТРАГА СЕ УБРЗАВА Француска полиција ухапсила двоје осумњичених у вези са пљачком музеја Лувр
26.10.2025. 11:34 11:37
Истрага о провали у париски Лувр се убрзава, а недељу дана након пљачке у том музеју, у суботу су ухапшене две осумњичене особе, пренели су данас француски медији.
Позивајући се на изворе недељнилка "Пари Мач", БФМ ТВ преноси да су двојица ухапшених била део четворочлане банде који је упала у Лувр и опљачкала галерију Аполон.
У извештају се наводи да су надлежне службе на трагу четворице криминалаца који су побегли са украденим накитом.
Пљачка осам француских крунских драгуља укупне процењене вредности од 88 милиона евра покренула је питања о безбедности најпознатијег музеја на свету.