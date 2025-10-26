НАТОПИЋЕ НАС КИША НА СВЕТУ ПЕТКУ Сутра нам стижу озбиљни пљускови широм земље НЕГДЕ ЋЕ БИТИ И СНЕГА
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је хитно упозорење за данас и сутра због обилних падавина и снажног невремена које стиже из правца Хрватске и већ данас поподне захвата Србију.
Како показују најновији радарски снимци, киша и пљускови погодиће готово све крајеве земље. Очекује се 20 до 40 милиметара падавина, а локално и до 70 милиметара кише. Најјаче невреме очекује се сутра, у понедељак, 27. октобра, када ће обилне падавине погодити централну, југоисточну, југозападну и јужну Србију.
Према прогнози РХМЗ-а, у понедељак ујутро и пре подне доћи ће до престанка кише и делимичног разведравања, али ће увече поново уследити ново наоблачење, најпре на северозападу, а затим и у осталим деловима земље. Са падом температуре, киша ће на планинама краткотрајно прећи у снег.
Шта значи ако пада киша на Свету Петку?
Сутра, 27. октобра, Српска православна црква и верници славе Свету Петку, празник који прате и бројна народна веровања о времену.
Према традицији, топло време за Свету Петку доноси благослов, срећу и благостање, јер се верује да наговештава благу зиму.
Насупрот томе, хладноћа, киша или снег на овај дан тумаче се као најава оштре и дуге зиме.
Временска прогноза до краја октобра
У уторак, 28. октобра, очекује се прохладно време, уз престанк падавина у преподневним сатима и разведравање током дана. Дуваће умерен до јак северозападни ветар, посебно у Војводини, источној Србији и на планинама.
Од среде, 29. октобра, следи стабилизација времена – биће суво, сунчаније и топлије, па ће крај месеца и почетак новембра обележити позно Михољско лето, односно "златна јесен".
Максималне дневне температуре биће од 20 до 25 степени, док се јутарњи мраз очекује само локално на југу и истоку земље.
Краткотрајна киша могућа је тек у петак и суботу (31.10. – 1.11.), док ће почетком новембра у Војводини, Подунављу и Поморављу бити појачан јужни и југоисточни ветар – кошава.
Биометеоролошка прогноза
Због неповољних временских услова, особе са срчаним, респираторним и хроничним проблемима могу осетити појачане тегобе.
Могућа је главобоља, нервоза и реуматски болови, а метеоропате би требало да избегавају дужи боравак на отвореном.
Возачима се саветује опрез у саобраћају због смањене видљивости и клизавих коловоза.
(SD.rs)