ПАВКОВ НА ГЛОБАЛНОЈ ИНВЕСТИЦИОНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ У УАЕ “Хвала председнику Вучићу, чија је посвећеност кључна за окружење у којем одговорна улагања могу да напредују“
Министарка заштите животне средине Сара Павков учествовала је данас као представница Владе Србије на годишњој инвестиционој конференцији Светскеасоцијација агенција за промоцију инвестиција (WAIPA), која се одржава под слоганом "Трансформација нашег света: Улагање за отпорну и одрживу будућност“ у Шарџи у Уједињеним Арапским Емиратима.
Павков је говорила на округлом столу „Рестратегија промоције инвестиција уусловимаглобалне економске промене“, који су организовали Министарство за инвестицијеУједињених Арапских Емирата и WAIPA.
„Велика ми је част и привилегија да будем овде у Шарџи на 29. Светскојинвестиционојконференцији у тренутку када свет пролази кроз значајне глобалне промене које утичу на економије и заједнице широм света. Србија је препознала ове промене и зато смозаштиту животне средине уградили у средиште наше стратегије економског развоја. Утоку су историјска јавна улагања у обновљиве изворе енергије и зелену инфраструктуру,али и у квалификовану радну снагу која је мотор таквог развоја. Ова стратешкатрансформација је омогућена захваљујући доследном и визионарском вођству и затожелим да изразим своју искрену захвалност председнику Србије Александру Вучићу,чија је посвећеност економској модернизацији и одрживом развоју одиграла кључнуулогу у обликовању окружења у којем иновације, отпорност и одговорна улагања могуда напредују“, рекла је Павков.
Она је истакла да је Србија добила инвестициони рејтинг, што представља потврду дасмо препознати на инвестиционој мапи света и додала како је прошле године достигнут рекорд од преко 5 милијарди евра страних директних инвестиција.
„Позивам вас да посетите Србију и уверите се у привредне потенцијале нашеземље иначин на који помажемо развој привреде и појединачних инвестиција. Многе компанијевећ улажу у нашој земљи, што је јасан показатељ стабилности, напретка, позитивногпривредног амбијента и потенцијала Србије. Споразум о слободној трговини саУједињеним арапским емиратима представља погодност коју треба максимално даискористе наше и ваше компаније, поготово имајући у виду да смо ми и братске ипријатељске земље, што свакако потврђују и изузетно добри односи и учестале посетенајвиших званичника наших држава“, рекла је Павков.