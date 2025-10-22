ДА ЛИ СМО НА ПРАГУ СВЕТСКОГ РЕКОРДА У ДУЖИНИ ГОВОРА Амерички сенатор говори непрекидно 19 сати против Трампа и још не престаје
ВАШИНГТОН: Демократски сенатор Џеф Меркли из америчке савезне државе Орегон ушао је у 19. сат непрекидног говора за говорницом америчког Сената, протестујући против председника Доналда Трампа и онога што описује као помак ка ауторитаризму под републиканском администрацијом.
Меркли је почео говор нешто пре 18:30 часова по источноамеричком времену у уторак (23:30 по средњеевропском времену), а говор још траје.
"Ово представља невероватну претњу нашој нацији. Претњу целој визији наше Устава. Целој платформи на којој почива наша слобода", рекао је Меркли у једном делу свог говора, преносе амерички медији.
Сенатор, који у петак пуни 69 година, критиковао је Трампов рад, користећи визуелне материјале, укључујући велики зелени пано на коме је оптуживао председника да "злоупотребљава Министарство правде".
У фокусу критика су агресивна употреба извршне власти и ванредних овлашћења председника, масовне депортације, акције против наркокартела, распоређивање савезних трупа у америчким градовима и гушење ДЕИ иницијатива које покрећу извршне наредбе.
Непосредно пре 8 сати ујутру по локалном времену, Меркли је говорио о недавним оптужницама Министарства правде против Трампових политичких противника, међу којима је и тужитељка Њујорка Летиција Џејмс, оптужена почетком месеца за банкарску превару и давање лажних изјава финансијској институцији у вези са хипотекама.
Демократа из Орегона оптужио је Трампа за "тиранску владавину" и позвао демократе и републиканце да се уједине како би "спасили Републику".
Мерклијев говор паралисаће рад Сената док не прекине излагање или не напусти место.
Тренутни рекорд у филибастеру држи Демократски сенатор Кори Букер из Њу Џерзија који је говорио 25 сати и 5 минута од 31. марта до 1. априла, такође у знак протеста против Трампове администрације.
Термин филибастер (филибустер) у законодавном процесу означава право на неограничену расправу о одређеном питању, чиме је могуће одгодити или потпуно спречити гласање о неком закону или другом предлогу.