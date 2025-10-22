broken clouds
15°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2127
usd
100.9584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДА ЛИ СМО НА ПРАГУ СВЕТСКОГ РЕКОРДА У ДУЖИНИ ГОВОРА Амерички сенатор говори непрекидно 19 сати против Трампа и још не престаје

22.10.2025. 18:57 19:03
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
senator
Фото: Tanjug (AP Photo/Rod Lamkey, Jr., File)

ВАШИНГТОН: Демократски сенатор Џеф Меркли из америчке савезне државе Орегон ушао је у 19. сат непрекидног говора за говорницом америчког Сената, протестујући против председника Доналда Трампа и онога што описује као помак ка ауторитаризму под републиканском администрацијом.

Меркли је почео говор нешто пре 18:30 часова по источноамеричком времену у уторак (23:30 по средњеевропском времену), а говор још траје.

"Ово представља невероватну претњу нашој нацији. Претњу целој визији наше Устава. Целој платформи на којој почива наша слобода", рекао је Меркли у једном делу свог говора, преносе амерички медији.

Сенатор, који у петак пуни 69 година, критиковао је Трампов рад, користећи визуелне материјале, укључујући велики зелени пано на коме је оптуживао председника да "злоупотребљава Министарство правде".

У фокусу критика су агресивна употреба извршне власти и ванредних овлашћења председника, масовне депортације, акције против наркокартела, распоређивање савезних трупа у америчким градовима и гушење ДЕИ иницијатива које покрећу извршне наредбе.

Непосредно пре 8 сати ујутру по локалном времену, Меркли је говорио о недавним оптужницама Министарства правде против Трампових политичких противника, међу којима је и тужитељка Њујорка Летиција Џејмс, оптужена почетком месеца за банкарску превару и давање лажних изјава финансијској институцији у вези са хипотекама.

Демократа из Орегона оптужио је Трампа за "тиранску владавину" и позвао демократе и републиканце да се уједине како би "спасили Републику".

Мерклијев говор паралисаће рад Сената док не прекине излагање или не напусти место.

Тренутни рекорд у филибастеру држи Демократски сенатор Кори Букер из Њу Џерзија који је говорио 25 сати и 5 минута од 31. марта до 1. априла, такође у знак протеста против Трампове администрације.

Термин филибастер (филибустер) у законодавном процесу означава право на неограничену расправу о одређеном питању, чиме је могуће одгодити или потпуно спречити гласање о неком закону или другом предлогу.

сенатор говор Доналд Трамп
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Креће ОБРАЧУН с дубоком државом?! ТРАМП СЕ НЕ ШАЛИ, ПРАВЕ СЕ СПИСКОВИ На мети људи који су се ЗАМЕРИЛИ америчком председнику
трамп

Креће ОБРАЧУН с дубоком државом?! ТРАМП СЕ НЕ ШАЛИ, ПРАВЕ СЕ СПИСКОВИ На мети људи који су се ЗАМЕРИЛИ америчком председнику

21.10.2025. 20:45 20:50
Волим
0
Коментар
0
Сачувај