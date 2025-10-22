УСКОРО ПОМЕРАМО САТ УНАЗАД Људи ово обавезно треба данас да ураде пре 19.20, ЕВО зашто је ТО важно
Млађи се обично брже навикну, док старијима и хроничним болесницима може бити потребно и до две недеље да се прилагоде
Сваке године, кад померимо сат уназад за један сат, многи осете нагле промене расположења, умор и раздражљивост. Прелазак на зимско рачунање времена директно утиче на наш биоритам, хормоне и психичко стање. Стручњаци упозоравају да краћи дани и мањак дневне светлости могу изазвати поспаност, главобоље, па чак и такозвану „зимску депресију“.
У ноћи између 25. и 26. октобра, у три сата ујутру, сатови се померају за један сат уназад. Докторка Љиљана Велков, професорка анатомије и физиологије, објашњава да већина људи ову промену осети и физички и психички:
„Растресеност, поспаност, умор и главобоље само су неки од проблема који могу настати јер тело доживљава стрес услед промене ритма“, каже она.
Како сачувати сан и имунитет
Млађи се обично брже навикну, док старијима и хроничним болесницима може бити потребно и до две недеље да се прилагоде. Стручњаци саветују да се одржи редован ритам спавања и здраве навике:
– Лезите раније неколико дана пре промене времена.
– Пијте довољно воде и не прескачите доручак.
– Једите више воћа и поврћа и боравите на дневном светлу.
– Вечерајте најкасније до 19:20 и избегавајте касне оброке.
Докторка Велков напомиње да недостатак сна слаби имунитет и оптерећује тело, а стрес додатно погоршава ситуацију. „Ако се држите здравих навика, организам ће се много лакше прилагодити“, додаје она.
Кратки дани – велики изазов
Како дани постају краћи, а ноћи дуже, смањује се количина природног светла које тело прима, што директно утиче на расположење. То нарочито погађа оне који раде по цео дан и ретко излазе на светло.
Стручњаци саветују да се на промену припремите бар недељу дана раније — померајте време спавања и буђења постепено, излазите напоље кад год можете и што више се крећите. Старијим особама се препоручују свакодневне шетње по дану, како би тело „напунило батерије“ природним светлом.
Промена сата може вас у почетку учинити нервозним или поспаним, али уз добар ритам и здраве навике, прилагођавање ће ићи лако. Већина људи се у потпуности навикне у року од неколико дана до две недеље — уз мирнији сан, бољи имунитет и стабилније расположење.