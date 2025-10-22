(ВИДЕО) Након пуцњаве испред Скупштине ОГЛАСИО СЕ МУП: Осумњиченом В.А. (70) одређено задржавање! Повређени М.Б. (57) збринут
Данас око 10.16 часова непосредно испред Дома Народне скупштине на Тргу Николе Пашића, В. А. (1955) који није учесник скупа испред Народне скупштине, ушао је у један од шатора и испалио више хитаца у правцу М. Б. (1968) из ватреног оружја, наневши му повреде у пределу ноге, наводи се у саопштењу МУП-а.
Затим је намерно изазвао пожар у шатору, при чему је, наводи се, дошло до експлозије мање плинске боце.
М. Б. је збринут у Ургентном центру, а полиција је убрзо савладала и ухапсила В. А.
Пожар је локализован и угашен.
Иначе, у запаљеном шатору није се налазило оружје, нити муниција, осим оружја и муниције које је унео осумњичени.
Због постојања основа сумње да је извршио кривична дела убиство у покушају, недозвољено држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и изазивање опште опасности осумњиченом В. А. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.
Полиција наставља интензиван рад на расветљавању свих чињеница и околности овог догађаја.