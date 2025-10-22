overcast clouds
(ВИДЕО) Након пуцњаве испред Скупштине ОГЛАСИО СЕ МУП: Осумњиченом В.А. (70) одређено задржавање! Повређени М.Б. (57) збринут

22.10.2025. 16:17 16:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Данас око 10.16 часова непосредно испред Дома Народне скупштине на Тргу Николе Пашића, В. А. (1955) који није учесник скупа испред Народне скупштине, ушао је у један од шатора и испалио више хитаца у правцу М. Б. (1968) из ватреног оружја, наневши му повреде у пределу ноге, наводи се у саопштењу МУП-а.

Затим је намерно изазвао пожар у шатору, при чему је, наводи се, дошло до експлозије мање плинске боце.

М. Б. је збринут у Ургентном центру, а полиција је убрзо савладала и ухапсила В. А.

Пожар је локализован и угашен.

Иначе, у запаљеном шатору није се налазило оружје, нити муниција, осим оружја и муниције које је унео осумњичени.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Због постојања основа сумње да је извршио кривична дела убиство у покушају, недозвољено држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и изазивање опште опасности осумњиченом В. А. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.

Полиција наставља интензиван рад на расветљавању свих чињеница и околности овог догађаја.

 

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
22.10.2025. 15:45 15:58
