overcast clouds
15°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„ДНЕВНИК“ САЗНАЈЕ: МАЈКА ОСУМЊИЧЕНА ЗА ЧЕДОМОРСТВО Полиција најавила кривичну пријаву и притвор за мајку због смрти новорођенчета у Новом Саду

20.10.2025. 15:23 16:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
истрага
Фото: Dnevnik.rs

Мајка осумњичена да је оставила новорођенче на травњаку - беба пронађена мртва на Булевару цара Лазара.

Жена која је јутрос превезена у Клинику за гинекологију и акушерство, познатију као „Бетанија“, а чије је новорођенче пронађено без знакова живота, сумњичи се за тешко убиство, сазнаје „Дневник“. 

Полиција је саопштила да ће МУП у Новом Саду поднети кривичну пријаву против М. К. (1986) из овог града, због постојања основа сумње да је учинила кривично дело тешко убиство.

„Сумња се да је, ноћас, непосредно после порођаја, она бацила новорођенче на травњак, услед чега је преминуло. Осумњичена се налази у Клиничком центру Војводине, а након отпуштања биће јој одређено задржавање до 48 сати. У законском року, биће приведена, уз кривичну пријаву, вишем јавном тужиоцу у Новом Саду“, саопштено је из новосадске полицијске управе.

Према првим информацијама, она се породила у згради, а бебу, која је у том тренутку била жива, оставила је на травњаку испред броја 48 на Булевару цара Лазара.

Новосадску јавност потресла је ова трагедија - беживотно тело мушког новорођенчета пронашли су пролазници рано јутрос, око 7 часова. Екипа Завода за ургентну медицину примила је позив у 7:04 и лекарска екипа је по првом приоритета изашла на лице места у Булевар цара Лазара 48, где су затекли мушко новорођенче без знакова живота. Нажалост, могли су само да констаују смрт. Интервенисали и у Ловћенској улици, где је затечена жена за коју се претпоставља да је мајка новорођенчета и превезли је у „Бетанију“.

Како је „Дневник“ објавио, жена је пронађена ходнику на четвртом спрату стамбене зграде у Ловћенској улици 9, о чему су станари обавестили полицију. 

Како је за „Дневник“ потврђено у Универзитетском клиничком центру Војводине, пацијенткиња К. М. (39) довезена је на Клинику за гинекологију и акушерство због порођаја ван породилишта, уз пратњу полиције. При пријему је била свесна, али слабо комуникативна, са уредним виталним параметрима. Након обраде и пружене лекарске помоћи, мајка је стабилног општег стања и смештена је на клинику ради даљег праћења.

Полиција и Више јавно тужилаштво у Новом Саду настављају увиђај и прикупљају све чињенице у вези са овом трагедијом која је дубоко потресла Новосађане.

чедоморство мајка полицијска управа нови сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО, ФОТО) МАЈКА ПОСЛАТА НА ХИТНУ ОПЕРАЦИЈУ, БЕБА ЈЕ РОЂЕНА МРТВА! Жена крвава нађена у улазу НОВИ ДЕТАЉИ ЈЕЗИВОГ ОТКРИЋА

МРТВО НОВОРОЂЕНЧЕ ПРОНАЂЕНО У НОВОМ САДУ

Дневник

(ВИДЕО, ФОТО) МАЈКА ПОСЛАТА НА ХИТНУ ОПЕРАЦИЈУ, БЕБА ЈЕ РОЂЕНА МРТВА! Жена крвава нађена у улазу НОВИ ДЕТАЉИ ЈЕЗИВОГ ОТКРИЋА

20.10.2025. 08:59 12:25
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МАЈКА МРТВОРОЂЕНЕ БЕБЕ ЗБРИНУТА НА КЦВ Ево у каквом је стању ПОЛИЦИЈА УТВРЂУЈЕ СВЕ ЧИЊЕНИЦЕ
betanija Dnevnik

МАЈКА МРТВОРОЂЕНЕ БЕБЕ ЗБРИНУТА НА КЦВ Ево у каквом је стању ПОЛИЦИЈА УТВРЂУЈЕ СВЕ ЧИЊЕНИЦЕ

20.10.2025. 12:12 12:51
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БЕБА ПРОНАЂЕНА МРТВА У НОВОМ САДУ Мајку у шоку и обливену крвљу пронашли станари оближње зграде
2

БЕБА ПРОНАЂЕНА МРТВА У НОВОМ САДУ Мајку у шоку и обливену крвљу пронашли станари оближње зграде

20.10.2025. 09:57 09:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај