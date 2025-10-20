„ДНЕВНИК“ САЗНАЈЕ: МАЈКА ОСУМЊИЧЕНА ЗА ЧЕДОМОРСТВО Полиција најавила кривичну пријаву и притвор за мајку због смрти новорођенчета у Новом Саду
Мајка осумњичена да је оставила новорођенче на травњаку - беба пронађена мртва на Булевару цара Лазара.
Жена која је јутрос превезена у Клинику за гинекологију и акушерство, познатију као „Бетанија“, а чије је новорођенче пронађено без знакова живота, сумњичи се за тешко убиство, сазнаје „Дневник“.
Полиција је саопштила да ће МУП у Новом Саду поднети кривичну пријаву против М. К. (1986) из овог града, због постојања основа сумње да је учинила кривично дело тешко убиство.
„Сумња се да је, ноћас, непосредно после порођаја, она бацила новорођенче на травњак, услед чега је преминуло. Осумњичена се налази у Клиничком центру Војводине, а након отпуштања биће јој одређено задржавање до 48 сати. У законском року, биће приведена, уз кривичну пријаву, вишем јавном тужиоцу у Новом Саду“, саопштено је из новосадске полицијске управе.
Према првим информацијама, она се породила у згради, а бебу, која је у том тренутку била жива, оставила је на травњаку испред броја 48 на Булевару цара Лазара.
Новосадску јавност потресла је ова трагедија - беживотно тело мушког новорођенчета пронашли су пролазници рано јутрос, око 7 часова. Екипа Завода за ургентну медицину примила је позив у 7:04 и лекарска екипа је по првом приоритета изашла на лице места у Булевар цара Лазара 48, где су затекли мушко новорођенче без знакова живота. Нажалост, могли су само да констаују смрт. Интервенисали и у Ловћенској улици, где је затечена жена за коју се претпоставља да је мајка новорођенчета и превезли је у „Бетанију“.
Како је „Дневник“ објавио, жена је пронађена ходнику на четвртом спрату стамбене зграде у Ловћенској улици 9, о чему су станари обавестили полицију.
Како је за „Дневник“ потврђено у Универзитетском клиничком центру Војводине, пацијенткиња К. М. (39) довезена је на Клинику за гинекологију и акушерство због порођаја ван породилишта, уз пратњу полиције. При пријему је била свесна, али слабо комуникативна, са уредним виталним параметрима. Након обраде и пружене лекарске помоћи, мајка је стабилног општег стања и смештена је на клинику ради даљег праћења.
Полиција и Више јавно тужилаштво у Новом Саду настављају увиђај и прикупљају све чињенице у вези са овом трагедијом која је дубоко потресла Новосађане.