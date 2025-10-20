overcast clouds
КОЛОНА ТЕРЕТЊАКА НАЈДУЖА КОД ШИДА Без задржавања на рампама ауто-путева и на граничним прелазима за путничка возила

20.10.2025. 18:34 18:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

БЕОГРАД: Према подацима ЈП ''Путеви Србије'', на наплатним станицама на ауто-путевима у Србији нема задржавања возила, саопштено је вечерас из АМСС.

Према информацијама Управе граничне полиције РС, нема задржавања ни на путничким терминалима граничних прелаза.
 

Када је реч о теретним терминалима, камиони на ГП Келебија, на излазу, чекају 120 минута, на ГП Градина излаз 120 минута, ГП Батровци излаз 240 минута, ГП Шид излаз 240 минута, док се на ГП Сремска Рача, на излазу, задржавају 120 минута. 
 

На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила.
 

