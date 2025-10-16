clear sky
НАЈДУЖЕ ЗАДРЖАВАЊЕ НА БАТРОВЦИМА Теретњаци на излазу из Србије чекају шест сати

16.10.2025. 18:20
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Управа царина

Најдуже задржавање за теретна возила је на граничном прелазу Батровци, шест сати, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије (AMSS).

Према информацијама Управе граничне полиције од 17.15 часова, теретњаци на излазу из Србије чекају и на граничним прелазима Шид, четири сата и Сремска Рача, сат времена.

На граничним прелазима Србије за путничка возила нема задржавања.

Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.

 

