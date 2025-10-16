Да ли следи амерички ултиматум? ПОЧЕО ТЕЛЕФОНСКИ РАЗГОВОР ПУТИНА И ТРАМПА Дуга је прича, поручује председник САД
ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп саопштио је данас да је у току његов разговор са председником Русије Владимиром Путином.
Тренутно разговарам са председником Путином. Разговор је у току, дуг је, и ја ћу по његовом завршетку известити о садржају, као и председник Путин, навео је Трамп на платформи Truth Social.
Претходно је Си-Би-ЕС пренео, позивајући се на званичника Беле куће, да је почео телефонски разговор америчког и руског председника Доналда Трампа и Владимира Путина.
Трамп и Путин разговарају дан пре планиране посете украјинског председника Володимира Зеленског Белој кући.
Трамп и Зеленски ће разговарати о могућности да Украјина добије "томахавк" ракете дугог домета.
Председник САД је прошле недеље рекао да је Зеленском рекао да би могао да постави Путину нови ултиматум: "или да Русија започне озбиљне мировне преговоре, или Украјина добија 'томахавке' ".
Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров оценио је јуче да би америчка испорука ракета "Томахавк" Украјини нанела "колосалну штету" изгледима за нормализацију односа између Русије и Сједињених Држава и "прекид потпуног застоја у који је те односе довела администрација бившег председника Џозефа Бајдена".