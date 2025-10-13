ПУТИН ПРЕДСТАВЉА НОВУ АПЛИКАЦИЈУ КОЈУ ЋЕ СВИ МОРАТИ ДА ИМАЈУ! Ево шта ће све радити и зашто се прича о њој
Магазин The Atlantic наводи да је Русија увела обавезну апликацију Max која од септембра мора бити инсталирана на свим новим телефонима у земљи.
Апликацију је развила домаћа компанија ВК, позната по друштвеној мрежи VKontakte, и замишљена је као централни дигитални сервис који повезује поруке, позиве, плаћања и државне услуге.
Грађани ће преко апликације Max моћи да комуницирају са школама, банкама и институцијама, али и да потврђују идентитет. Кремљ тиме жели да створи сопствени дигитални екосистем, у којем би држава имала потпуну контролу над подацима и комуникацијом.
Путин годинама покушава да изгради такозвану "дигиталну сувереност" и да ограничи утицај западних сервиса. Након забране Facebooka и Инстаграма, а сада и ограничења позива на WhatsAppu и Телеграму, Маx постаје главни канал комуникације унутар Русије.
Централизовани надзор и дигитална послушност
Компанија ВК већ је позната по блиским везама са државом. Њен оснивач напустио је земљу 2014. након што је одбио да преда корисничке податке властима, а од тада је ВК прешао под контролу људи блиских Кремљу. Нови пројекат сада омогућава влади да обједини све дигиталне трагове грађана на једном месту.
Безбедносне службе имају законско право приступа апликацијама и серверима компанија које послују у Русији, па се очекује да ће сви подаци прикупљени кроз Маx бити доступни институцијама. То укључује контакте, локацију, фотографије и историју комуникације.
Организације за људска права упозоравају да би увођење Maxa могло додатно да угрози приватност и слободу говора. Апликација се већ користи и у деловима Украјине под руском контролом, где се грађанима саветује, а у неким случајевима и наређује, да је инсталирају. На прелазима се проверава да ли је апликација присутна на уређајима.
Технологија као средство контроле
Апликација Max део је ширег тренда којим се технологија у Русији претвара у оруђе државне контроле. Већина страних сервиса блокирана је или ограничена, а домаће алтернативе попут Rutubea и Astra Linuxa представљене су као симболи самосталности.
За разлику од тих пројеката, Маx има далеко већи потенцијал јер комбинује комуникацију, плаћања и идентификацију у једној платформи. Тиме Кремљ добија не само инструмент техничког надзора, већ и психолошки алат којим обликује понашање корисника.
Критичари сматрају да ће обавезна употреба апликације створити друштво у којем су сви грађани дигитално проверљиви. У земљи где су независни медији и платформе већ у тишини угашени, Маx би могао да постане симбол новог облика контроле у којем приватност више не постоји, пише Телеграф.