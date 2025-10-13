ФИНАНСИЈСКИ ХОРОСКОП ОД 13. ДО 19. ОКТОБРА Раковима крај недеље доноси добитак, Рибама се смеши додатна зарада
Ове недеље звезде шаљу снажне поруке свима који желе да поправе своју финансијску ситуацију.
Једни ће коначно добити прилику да наплате труд, други ће морати да преиспитају где им новац “цури”, а трећи – да превазиђу страх од ризика. У сваком случају, недеља пред нама обећава турбуленције, али и шансе које не ваља пропустити.
Ован (21. март – 19. април)
Ваш финансијски сектор оживљава – могућ је прилив новца преко новог пројекта или пословне сарадње. Међутим, звезде саветују да не трошите одмах све што стигне, јер вас крај недеље може изненадити непланиран рачун. Ако размишљате о улагању, пажљиво анализирајте ризике. Чувајте новчаник – импулсивне куповине су вам највећи непријатељ ових дана.
Бик (20. април – 20. мај)
Осећате финансијску стабилност, али и потребу да нешто мењате. Могуће је повећање прихода кроз посао који захтева стрпљење и практичност – ваше јаке стране. Новац ће долазити спорије, али сигурније. Немојте дозволити да вас туђи успех избаци из равнотеже – ваш тренутак тек долази.
Близанци (21. мај – 20. јун)
Финансије су под утицајем комуникације – преговори, контакти и идеје могу вам донети новац. Ако радите са странцима или у дигиталној сфери, пред вама је изузетно повољан период. Избегавајте позајмице и кредите, јер би вас ситне ставке могле скупо коштати. Срећа вас прати ако се ослоните на брзину и сналажљивост.
Рак (21. јун – 22. јул)
Ове недеље пажљиво рукујте са финансијама у дому. Могући су трошкови везани за породицу или поправке, али ће се све исплатити ако урадите ствари на време. Интуиција вам је савезник у послу – ослушните је пре сваке одлуке. Крај недеље доноси могућност повољне куповине или малог добитка.
Лав (23. јул – 22. август)
Повољан аспект вам отвара врата ка новим пословним приликама, али и изазовима. Можда ћете морати да се доказујете пред неким утицајним лицем – урадите то са стилом. Финансијски прилив је могућ, али ће зависити од вашег односа према роковима и обавезама. Избегавајте луксузне куповине из сујете.
Девица (23. август – 22. септембар)
Време је да направите финансијски план и држите га се. Иако вам неки приходи касне, стабилност је на помолу. Рад и дисциплина се исплате, нарочито ако сте у јавном сектору или образовању. Не слушајте туђе савете о новцу – ви најбоље знате шта је реално.
Вага (23. септембар – 22. октобар)
Партнер или сарадник може имати важну улогу у вашој финансијској слици. Ако радите у пару, стижу добре вести. Ипак, будите опрезни са позајмицама – неко можда није искрен око износа. Повољан период за договоре и нове послове, али само ако су све стране потпуно транспарентне.
Шкорпија (23. октобар – 21. новембар)
Новац долази из скривених извора – старе дугове неко може вратити или вам стиже неочекивани бонус. Међутим, пажљиво с документима – административна грешка могла би вас скупо коштати. Ваша способност да "читате између редова" биће пресудна за успех. Не улазите у ризичне инвестиције, бар не још ове недеље.
Стрелац (22. новембар – 21. децембар)
Финансијски ветрови вам дувају у леђа! Све што урадите сада може донети резултат у блиској будућности. Ако сте фриленсер или предузетник, следи добар прилив. Међутим, не расипајте новац на путовања или забаву – држите фокус на дугорочним циљевима.
Јарац (22. децембар – 19. јануар)
Иако се трудите да останете рационални, притисак пословних обавеза може вас избацити из ритма. Не доносите финансијске одлуке под стресом. Средином недеље стиже добра вест – могуће повећање зараде или понуда за стабилнији посао. Сачувајте мир и дисциплину – успех је на дохват руке.
Водолија (20. јануар – 18. фебруар)
Инспирација вам доноси новац – све креативне идеје имају потенцијал. Ако радите у медијима, технологији или уметности, искористите прилику. Постоји опасност од расејаности и заборава важних финансијских обавеза, зато поставите подсетнике. Новац који уложите у образовање или развој вештина – вратиће се вишеструко.
Рибе (19. фебруар – 20. март)
Финансије зависе од ваше емоционалне стабилности – што сте мирнији, боље процењујете ситуацију. Средином недеље можете добити прилику за додатну зараду или повољан пословни договор. Немојте се ослањати на обећања других – све уговарајте писмено. Крај недеље је идеалан за завршетак старих финансијских обавеза.