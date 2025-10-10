НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП: Лавови ТРОШЕ, али и ДОБИЈАЈУ НОВАЦ, Водолије улазе У ТАЈНЕ ВЕЗЕ, а ево који знак размишља о ПОКРЕТАЊУ СВОГ БИЗНИСА
Астролошка прогноза Александре Бјељац од 12. до 18. октобра
ОВАН: Бићете активни и размишљаћете о променама. Може доћи до промене расположења и мањих несугласица у радном окружењу, само останите стрпљиви и све ће бити како треба. Немојте се обазирати на трачеве који буду долазили до вас. Лепа недеља када су емоције у питању. За улазак у озбиљне емотивне везе, ако сте слободни, сачекајте још мало. Заузети, за ваш однос са партнером ово је сјајна недеља, посветите му се максимално. Јачајте имунитет и више одмора ће вам пријати.
БИК: Када је пословни сегмент живота у питању, позитивна дешавања код већине. Може доћи до мањих несугласица и неразумевања, али бићете задовољни својим радом и финансијама. На емотивном пољу многима предстоје задовољство, изласци и лепа познанства. Поједини слободни припадници овог знака могу започети лепу емотивну везу. Заузети могу размишљати о одласку на пут са партнером. Могући су мањи здравствени проблеми са притиском и циркулацијом.
БЛИЗАНЦИ: Без битних промена на пословном плану, опрез, јер постоји могућност пада енергије и пролазног незадовољства, али свакако главу горе. Пред вама су неки лепи дани, само сад издржите овај мало изазовнији период. Бићете задовољни својим финансијама. Слободни, код вас је аспектована добра комуникација са особом која вам се допада. Заузети, доживећете лепе тренутке са вољеном особом у свом дому, па уживајте! Јачајте имунитет, опрез од вирусних инфекција.
РАК: Када сте ви у питању добра недеља, биће посла, али вам обимни рад неће тешко пасти. Имате подршку битних људи, али и универзума. Поједини могу очекивати просперитет и велики напредак у каријери у наредном периоду. И на љубавном животном пољу позитивна дешавања. Поједини слободни припадници овог знака могу упознати занимљиву особу. Заузети, боља комуникација је сада наглашена код вас, ако је било пролазних несугласица. Могућа је активација хроничних здравствених тегоба.
ЛАВ: Биће доста пословних активности и ангажмана код вас. Јавља се и могућност појачане потрошње новца, али то не треба да вас брине, јер вас очекује и додатни мањи приливи. Генерално гледано, бићете задовољни својим радом у овој недељи. Без битних промена код слободних припадника знака. Ако и дође да пролазног незадовољства, ако сте у вези или браку, ситуација се убрзо поправља. Више одмара и сна ће вам пријати, благи опрез на проблеме са дисајним органима.
ДЕВИЦА: Одлична недеља у којој ће многи реализовати своје планове и циљеве. Имаћете снаге и воље да кренете напред. Саветујем да не одбијате помоћ која вам буде понуђена и освестите се да не морате све сами. На емотивном пољу можете да се опустите и уживате у лепим тренуцима са вољеном особом, било да сте у вези или у браку. Слободни ће добити неколико занимљивих понуда и позива за излазак, па одаберите интуитивно. Јавља се могућност пролазне нервозе и промене расположења.
ВАГА: Код вас је назначена могућност појачане потрошње новца, па саветујем да избегавате позајмице и обратите пажњу како располажете финансијама. Не би требало доћи до битних проблема на радном месту. Када је реч о емотивном пољу, јасно се види могућност пролазног незадовољства, поједини могу ући у тајне везе или авантуре. Слободни, може се догодити да вам пажњу привуче неко ко не живи близу вас. Могући су проблеми са дигестивним трактом, савет је да коригујете исхрану.
ШКОРПИЈА: Добра недеља за вас, могуће су промене набоље. Ако радите у јавности или у јавном сектору, један глас вас може пријатно изненадити. Како год, просперитет и успех неће изостати ни код осталих припадника знака. Можете добити глас на који дуго чекате. Ако сте слободни, једна особа вас може пријатно изненадити. Код појединих заузетих припадника знака може доћи до пролазног незадовољства у односу. Имате снаге и енергије, само останите смирени и јачајте имунитет.
СТРЕЛАЦ: Могућност пролазног незадовољства на радном месту, само будите упорни и истрајни и све ће бити како треба. Једноставно у другој половини недеље многе ствари ће ићи вама у прилог. На емотивном пољу без битних промена. Већини фокус може бити на послу, па се може догодити пролазни флерт или улазак у тајне везе на самом радном месту. Опрезно доносите одлуке и вуците наредне потезе. Јачајте имунитет, више одмарајте, а поједини могу имати проблема са притиском.
ЈАРАЦ: Бићете активни на свом послу. Оно што ће бити мало растерећујуће јесте да су вам финансије добре и да вам успех предстоји у овој недељи. Остварићете све што сте зацртали, а онима у приватном бизнису почеће да се враћа уложен новац. На емотивном пољу лепа дешавања код слободних припадника знака. Доста флерта и удварања. Без битних промена код оних који су заузети. Поједини ће можда разговарати о будућности и проширењу породице. Могући су проблеми са коштано-зглобним системом.
ВОДОЛИЈА: Може доћи до неразумевања и несугласица у радном окружењу, било са колегама или са надређенима. Саветујем да само останите стрпљиви, немојте исхитрено реаговати и доносити ране закључке. Напомињем и да није време за битне промене. Финансије добре. На емотивном пољу појачане страсти, јавиће се могућност уласка у тајне везе, па будите опрезни. Код оних у браку лепа дешавања и планирање будућности. Појава хроничних здравствених тегоба и пад енергије код појединих.
РИБЕ: Добре финансије код вас, позитивна дешавања ће бити доминантна на самом радном месту, а труд и рад ће вам се исплатити. Неки од вас ће размишљати на тему покретања сопственог бизниса. Када су емоције у питању, ако нисте до сада, многи се могу заљубити или започети лепу емотивну везу. Заузети, код вас ће се водити врло озбиљни разговори и играће се отворених карата. Ово је прилика да стабилизујете свој однос. Могући су проблеми са циркулацијом и кожом.