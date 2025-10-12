Јапанци полудели за мацутаке деликатесом ОСАМ ПЕЧУРАКА ПРОДАТО ЗА ГОТОВО 5.000 ЕВРА
Осам печурака мацутаке, које су узгојене у Тамбасасајами на западу Јапана, продате су на пијаци у том граду по цени од 850.000 јена (око 4.800 евра), током аукције за њихово прво брање ове јесени, преноси данас Маиничи шимбун.
Печурке мацутаке које су биле понуђене на аукцији биле су дугачке од 6,5 до 11 центиметара и тешке укупно 263,5 грама, што их чини најтежим међу првим сезонским печуркама од отварања пијаце 2018. године.
Иако се мацутаке печурке обично продају по цени од 100.000 до 150.000 јена (564 до 846 евра) по килограму, вредност свеже убраних печурака је брзо порасла на аукцији.
Главни кувар ресторана хотела Танбасасајама Кинмата, Норицугу Јошимура (39), који се успешно надметао за печурке, рекао је да тај хотел у граду Танбасасајама „служи мацутаке печурке из целе земље, али да оне које се производе у овом граду имају добру арому и богат укус”.
„Лакнуло ми је што сам победио на надметању, јер се неки од наших гостију радују да их пробају”, рекао је кувар.
Он је додао да планира да послужи гриловане мацутаке гостима који преноће у хотелу.