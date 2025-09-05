overcast clouds
31°C
05.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) СВЕЋЊАК СА ДВОРА ОБРЕНОВИЋА ВРАЋА СЕ У СРБИЈУ Држава откупила важан предмет од немачке аукцијске куће- На себи има грб Краљевине и богињу Нику

05.09.2025. 14:11 14:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
свећњак
Фото: Screenshot Instagram nikolaselakovic.official

Министарство културе откупило је сребрни свећњак са двора Обреновића од аукцијске куће "Schloss Ahlden", а како истичу настављају да прикупљају и откупљују српско културно благо расуто по свету.

-Срећан сам што је Министарство културе данас код аукцијске куће "Schloss Ahlden"из Немачке откупило сребрни свећњак са двора Обреновића. Реч је о до сада највећем предмету од сребра који је припадао српском дворском мобилијару. Петокраки свећњак у Ампир стилу са скулптуром богиње победе Нике (Викторије) тежак је 8 кг и 30 гр сребра, висок 78 цм и дело је чувеног бечког златара Антона Кола. На подножју свећњака налази се у сребру изливен грб Краљевине Србије. Настављамо да прикупљамо и откупљујемо српско културно благо расуто по свету и да га враћамо у Отаџбину. У овом свећњаку, који након деценија лутања по свету враћамо кући, има много симболике и зато ме његов откуп чини посебно поносним- написао је Селаковић на свом Инстаграму. 

министарство културе никола селаковић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Култура Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај