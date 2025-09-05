(ФОТО) СВЕЋЊАК СА ДВОРА ОБРЕНОВИЋА ВРАЋА СЕ У СРБИЈУ Држава откупила важан предмет од немачке аукцијске куће- На себи има грб Краљевине и богињу Нику
Министарство културе откупило је сребрни свећњак са двора Обреновића од аукцијске куће "Schloss Ahlden", а како истичу настављају да прикупљају и откупљују српско културно благо расуто по свету.
-Срећан сам што је Министарство културе данас код аукцијске куће "Schloss Ahlden"из Немачке откупило сребрни свећњак са двора Обреновића. Реч је о до сада највећем предмету од сребра који је припадао српском дворском мобилијару. Петокраки свећњак у Ампир стилу са скулптуром богиње победе Нике (Викторије) тежак је 8 кг и 30 гр сребра, висок 78 цм и дело је чувеног бечког златара Антона Кола. На подножју свећњака налази се у сребру изливен грб Краљевине Србије. Настављамо да прикупљамо и откупљујемо српско културно благо расуто по свету и да га враћамо у Отаџбину. У овом свећњаку, који након деценија лутања по свету враћамо кући, има много симболике и зато ме његов откуп чини посебно поносним- написао је Селаковић на свом Инстаграму.