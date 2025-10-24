ЈЕЗИКОМАНИЈА: Ако се не варам...

„Ако се не варам...”

Ова реченица заслужује почасно место међу клишеима. У том кратком изразу стане све - и сумња, и самоувереност, и елегантан излаз у случају грешке. То је чаробна формула спортских коментатора: кажеш „ако се не варам”, и ако си у праву - супер; ако ниси - па рекао си да можда грешиш.

„Да видимо шта ће се сада десити...”

Користи се у тренутку кад сви већ виде шта се дешава - лопта је у игри, камера све преноси. Сувишан коментар, али типичан за пренос уживо.

„Треба рећи да...”

То „треба” нико није тражио - али се користи као начин да се нагласи нешто што коментатор сматра важним.

„Дефинитивно...”

Користи се и када ништа није дефинитивно: „Дефинитивно ће покушати да постигне гол” - а заправо, још се не зна.

„Може се рећи да...”

У ствари, може се рећи све - али ова фраза служи да се ублажи став и сакрије несигурност. У преносу, то делује као говор без става.

„У овом тренутку...”

Још једна „попуна простора“. Готово свака реченица у преносу почиње с тим: „У овом тренутку лопта код Јовановића...” - а јасно је да се не говори о прошлом тренутку.

Н. Мирковић