scattered clouds
16°C
25.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈЕЗИКОМАНИЈА: Ако се не варам...

25.10.2025. 13:10 13:10
Пише:
Дневник
Извор:
dnevnik.rs
Коментари (0)
1
Фото: Б. Лучић

Спортски пренос је уживо, темпо је брз, и зато коментатори често прибегавају „сигурним реченицама” које пуне простор и звуче професионално, иако не доносе информацију.

„Ако се не варам...”

Ова реченица заслужује почасно место међу клишеима. У том кратком изразу стане све - и сумња, и самоувереност, и елегантан излаз у случају грешке. То је чаробна формула спортских коментатора: кажеш „ако се не варам”, и ако си у праву - супер; ако ниси - па рекао си да можда грешиш.

„Да видимо шта ће се сада десити...”

Користи се у тренутку кад сви већ виде шта се дешава - лопта је у игри, камера све преноси. Сувишан коментар, али типичан за пренос уживо.

„Треба рећи да...”

То „треба” нико није тражио - али се користи као начин да се нагласи нешто што коментатор сматра важним. 

„Дефинитивно...”

Користи се и када ништа није дефинитивно: „Дефинитивно ће покушати да постигне гол” - а заправо, још се не зна.

„Може се рећи да...”

У ствари, може се рећи све - али ова фраза служи да се ублажи став и сакрије несигурност. У преносу, то делује као говор без става.

„У овом тренутку...”

Још једна „попуна простора“. Готово свака реченица у преносу почиње с тим: „У овом тренутку лопта код Јовановића...” - а јасно је да се не говори о прошлом тренутку.

Н. Мирковић

Наташа Мирковић српски језик граматика језичке недоумице правопис пренос телевизија спорт спорт на тв
Извор:
dnevnik.rs
Пише:
Дневник
Култура Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈЕЗИКОМАНИЈА: Танјуг, Унеско и Уницеф
1

ЈЕЗИКОМАНИЈА: Танјуг, Унеско и Уницеф

18.10.2025. 13:10 13:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈЕЗИКОМАНИЈА: Јабуке зру, а млеко ври
1

ЈЕЗИКОМАНИЈА: Јабуке зру, а млеко ври

11.10.2025. 13:10 13:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈЕЗИКОМАНИЈА: Дрвени луци
1

ЈЕЗИКОМАНИЈА: Дрвени луци

04.10.2025. 13:10 13:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај