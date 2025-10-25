Отворена изложба “Snow emotion – Уметност покрета“ Евин Еве Пешић
У галеријском простору Греендоор на адреси Краља Петра 61 отворенаје изложба до 31. 10. „Snow emotion – Уметност покрета“ академске сликарке Евин Еве Пешић.
Евин потиче из чувене скијашке породице, па су уметност и спорт део њеног бића од најранијих дана. Као вишеструка шампионка у snowboardu и академски сликар, спојила је две велике страсти – снег и уметност – стварајући јединствен израз у коме се покрет претаче у боју, а енергија у емоцију.
У циклусу „SnowEmotion – Уметност покрета“ приказани су ликови њених пријатеља, колега и врхунских скијаша i snowboardera, кроз које уметница одаје признање заједници којој припада и промовише овај диван спорт.
„Када снег пршти и сила се поиграва с њим, настаје тренутак слободе – управо тај тренутак покушавам да пренесем на платно“, каже уметница.