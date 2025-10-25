overcast clouds
18°C
25.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Отворена изложба “Snow emotion – Уметност покрета“ Евин Еве Пешић

25.10.2025. 14:22 14:28
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
Коментари (0)
д
Фото: Уступљене фотографије

У галеријском простору Греендоор на адреси Краља Петра 61  отворенаје  изложба до 31. 10.  „Snow emotion – Уметност покрета“ академске сликарке Евин Еве Пешић.

Евин потиче из чувене скијашке породице, па су уметност и спорт део њеног бића од најранијих дана. Као вишеструка шампионка у snowboardu и академски сликар, спојила је две велике страсти – снег и уметност – стварајући јединствен израз у коме се покрет претаче у боју, а енергија у емоцију. 

У циклусу „SnowEmotion – Уметност покрета“ приказани су ликови њених пријатеља, колега и врхунских скијаша i snowboardera, кроз које уметница одаје признање заједници којој припада и промовише овај диван спорт. 

д
Фото: Уступљене фотографије

„Када снег пршти и сила се поиграва с њим, настаје тренутак слободе – управо тај тренутак покушавам да пренесем на платно“, каже уметница.

 

изложба покрет
Извор:
Dnevnik.rs
Пише:
Дневник
Култура Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај