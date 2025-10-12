clear sky
СТИГЛА ЈЕСЕН, ДУЊО МОЈА Време је за слатко по бакином рецепту!

12.10.2025. 13:52 13:57
Пише:
Дневник
Извор:
Она
dunja
Фото: Pixabay

Ако волите рустичне, домаће укусе и мирисе који враћају у нека једноставнија времена, онда је слатко од дуња савршена ствар за вас.

Рецепт није захтеван за припрему, а резултат је више него вредан – тегла пуна мирисног јесењег богатства. Идеално је за поклон или за послужење гостима.

Састојци за слатко од дуња:

  • 800 г дуња
  • 1 кг шећера
  • 300 мл воде
  • 1 лимун
  • 100 г ораха.

Припрема 

Шећер и воду ставите да се кувају све док не настане сируп и док се не згусне. Потом га склоните са рингле.

Дуње ољуштите и рендајте их директно у шерпу са шећером како не би потамнеле. Кувајте све то на шпорету док се слатко не згусне.

Орахе исеците што ситније, али није пожељно да их самељете. Додајте их на крају као и колутове лимуна, а можете и нарендати мало корицу.

Када се скува и док је слатко још топло, сипајте га у тегле и добро затворите. Окрените их наопако и оставите до јутра. Најбоље да их држите на топлом, односно да све тегле групишете и обмотате их ћебетом или дебљим фротиром.

