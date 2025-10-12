НЕМА ШАЛЕ: ОВЕ ЗВЕЗДЕ ОСИГУРАЛЕ СУ СВОЈЕ ТЕЛО НА МИЛИОНЕ ДОЛАРА Руке, ноге, глас, али и понешто што нисмо очекивали!
Попис осигураних делова тела је дуг и понекад прилично необичан. Док су полисе за ноге супермодела или гласне жице певача постале готово уобичајене, неке звезде иду и корак даље.
У свету славних звезда, где су изглед и физичке способности често кључ успеха, многе звезде не препуштају ништа случају.
Глумци, музичари, модели и спортисти предузимају додатне мере опреза како би заштитили своју највреднију имовину – сопствено тело, склапајући полисе осигурања које "папрено" коштају.
Шта се све налази на попису?
На мети осигуравајућих кућа тако су се нашле руке, ноге, позадина, па чак и препознатљиви осмеси звезда.
Џулија Робертс осигурала је свој осмех
Легендарни осмех Џулије Робертс процењен је на чак 30 милиона долара. Њен осмех постао је заштитни знак још од филма "Згодна жена".
Баш као и Америка Ферера
Џулија није једина која је осигурала свој осмех. Још 2007. године осигуравајућа кућа "Ллоyд’с оф Лондон" проценила је осмех глумице на 10 милиона долара, док је била заштитно лице бренда за избељивање зуба. Америка Ферера је тада рекла да јој ласка што има осигуран осмех.
Дејвид Бекам осигурао је ноге
Када је био на врхунцу каријере, Дејвид Бекам је ноге осигурао на вртоглавих 140 милиона долара. Логично, с обзиром на то да су га управо оне прославиле.
Баш као и Кристијано Роналдо
Његов колега Кристијано Роналдо отишао је и корак даље. Реал Мадрид је 2009. осигурао његове ноге на 144 милиона долара. У свету фудбала, то је вероватно најбоља инвестиција.
И Хајди Клум је осигурала ноге
Ни манекенке нису изузетак. Хајди Клум је своје дуге ноге осигурала на 2 милиона долара. У једној емисији признала је да је једна нога ипак вреднија од друге због малог ожиљка.
Кит Ричардс – руке
Гитариста бенда "Rolling Stones" Кит Ричардс своје легендарне руке – алат без којег би свет остао без неких од највећих рифова – осигурао је на 1,6 милиона долара.
Брус Спрингстин – глас
"The Boss" не би био "The Boss" без свог храпавог гласа. Брус Спрингстин га је осигурао на шест милиона долара.
Данијел Крејг осигурао је тело
Током снимања филма "Quantum of Solace", Данијел Крејг одлучио је да осигура цело тело – и то на 9,5 милиона долара. Објашњење? Већину опасних сцена изводио је сам.
Кајли Миног – ово нисмо очекивали
Кајли Миног позната је по својој енергији, али и по својој позадини – коју је осигурала на пет милиона долара.
Мадона – груди
Краљица попа Мадона, увек у центру пажње, наводно је своје груди осигурала на 2 милиона долара.
Мараја Кери – ноге и глас
Мараја Кери одлучила је да не ризикује са својим изгледом – ноге је осигурала на 35 милиона долара, а глас на још толико.
Ријана – ноге
Након што је освојила титулу "Celebrity Legs of a Goddess", Ријана је своје ноге осигурала на милион долара, за сваки случај.
Најскупље осигурање има Мараја Кери са 70 милиона долара
Најскупље осигурање има Мараја Кери – укупно 70 милиона долара, јер је своје ноге осигурала на 35 милиона, а глас на још 35 милиона долара.
Заштита каријере и извора прихода
Овакви потези нису само хир богатих и славних, већ промишљена пословна одлука. За спортисте, повреда ноге може да значи крај каријере, док за гитаристу повреда руке представља озбиљну претњу извору прихода.
Самим тим, полисе осигурања служе као финансијска заштита у случају да се деси оно најгоре.