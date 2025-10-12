СВЕ ГА ЖЕЛЕ, А ОН ИЗАБРАО – ЦЕЛИБАТ Најзгоднији затвореник на свету три године без секса, ево зашто!
Џереми Микс који је стекао светску славу као „најзгоднији робијаш“ признао је да је последњих неколико година у добровољном целибату.
анас, са 41 годином, његови приоритети су се променили. Током премијере филма „Dutch III: International Gangster” овог лета, Џереми Микс открио је да већ готово три године живи у целибату.
Жели да се фокусира на себе
Упитан шта га највише у томе узбуђује, одговорио је како је фокусиран искључиво на себе.
„Немам девојку. У целибату сам готово три године”, изјавио је, додавши да то чини јер жели да га ништа не омета. Након што је јавност сазнала за његову одлуку о целибату, друштвене мреже су се ужариле од коментара.
„Браво за њега. То је велика самоконтрола, поготово кад си згодан”, написала је једна корисница. Други су похвалили његову промену животног стила, док су неки били цинични: „Овакви типови годинама трче улицама, а онда се уморе па желе да промовишу самачки живот и буду учитељи.”
Брак прекинуо због афере
Микс се 2018. године развео од супруге Мелисе Микс након десет година брака. Пар има заједничког сина, а њиховој вези је пресудила његова афера са британском наследницом Клои Грин, која му је исте године родила сина. Иако је 2024. потврдио да је самац, успео је да изгради добре односе и са бившом супругом и са Грин.
„Сви заједно одгајамо децу. Оне су невероватне мајке”, рекао је.
Планетарна слава након хапшења
Све је почело 2014. године, када је полицијска станица у Стоктону на Фејсбуку објавила његову фотографију након хапшења. Џеремијеве плаве очи и изражене јагодице одмах су привукле пажњу јавности, а док се суочавао с оптужбама за поседовање оружја и чланство у банди, стекао је на хиљаде обожавалаца. Мало ко је тада могао да претпостави да ће му та фотографија отворити врата славе.
Након изласка из затвора, Микс је ушао у свет моде, ходао пистама за познате дизајнере попут Филипа Плејна и Томија Хилфигера, те постао филмска звезда. Добио је и вишемилионски уговор у модној индустрији, као и прилику да покрене сопствени бренд.