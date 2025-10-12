few clouds
ОВО МЕСТО ИМА ГРОБЉЕ НА ТРИ СПРАТА Не штеде на луксузу – понекад само врата „црквице” коштају око 1.000 евра

12.10.2025. 13:27 13:31
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ РИНА
гробље
Фото: РИНА

Неготинска крајина, на тромеђи са Бугарском и Румунијом, најисточнији је део наше земље и позната по Мокрањцу, Хајдук Вељку, виногорјима, али и по гастарбајтерима и њиховим велелепним грађевинама.

Осим стамбених објеката, житељи овог краја граде и масивне гробнице, понекад чак и на неколико спратова.

Једно такво гробље, мада настало под утицајем историје, а не људи, налази се у Прахову. Мештани кажу да има три спрата.

гробље
Фото: РИНА

На првом су сахрањивани Римљани у саркофазима, на другом Стари Словени у периоду од 10. до 14. века и на трећем своју вечну кућу пронашли су Срби и Власи.

Половином прошлог века масовно су се у земљи проналазили римски саркофази. Према доступним историјским списима, од 2. до 6. века овде су живели Римљани, а цар Трајан је овде био 99. године када је градио римски град, назван "град на води". Након њих овде су сахрањивани Словени рекао је за РИНУ Велимир Трајковић, публициста који је написао "Монографију Прахова".

гробље
Фото: РИНА

Гробна места средњовековних житеља прекрили су земља и трава, па је онда настао „трећи спрат“. Ово необично гробље на истоку Србије до Другог светског рата имало је само две гробнице, а након што се домаће становништво почело масовно враћати из иностранства тада су настале садашње породичне гробнице.

Ко се затекне у пролазу кроз Прахово остане запањен, јер свака та гробница је другачија и имају изглед малих црквица. Градитељи су овде имали пуне руке посла, јер како је време пролазило наши људи који су долазили из иностранства желели су све веће и раскошније вечне куће. Не штеди се на луксузу, а понекад само врата коштају око 1.000 евра каже Велимир Трајковић.

гробље спрат луксуз прахово
