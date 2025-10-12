ОВО МЕСТО ИМА ГРОБЉЕ НА ТРИ СПРАТА Не штеде на луксузу – понекад само врата „црквице” коштају око 1.000 евра
Неготинска крајина, на тромеђи са Бугарском и Румунијом, најисточнији је део наше земље и позната по Мокрањцу, Хајдук Вељку, виногорјима, али и по гастарбајтерима и њиховим велелепним грађевинама.
Осим стамбених објеката, житељи овог краја граде и масивне гробнице, понекад чак и на неколико спратова.
Једно такво гробље, мада настало под утицајем историје, а не људи, налази се у Прахову. Мештани кажу да има три спрата.
На првом су сахрањивани Римљани у саркофазима, на другом Стари Словени у периоду од 10. до 14. века и на трећем своју вечну кућу пронашли су Срби и Власи.
– Половином прошлог века масовно су се у земљи проналазили римски саркофази. Према доступним историјским списима, од 2. до 6. века овде су живели Римљани, а цар Трајан је овде био 99. године када је градио римски град, назван "град на води". Након њих овде су сахрањивани Словени – рекао је за РИНУ Велимир Трајковић, публициста који је написао "Монографију Прахова".
Гробна места средњовековних житеља прекрили су земља и трава, па је онда настао „трећи спрат“. Ово необично гробље на истоку Србије до Другог светског рата имало је само две гробнице, а након што се домаће становништво почело масовно враћати из иностранства тада су настале садашње породичне гробнице.
– Ко се затекне у пролазу кроз Прахово остане запањен, јер свака та гробница је другачија и имају изглед малих црквица. Градитељи су овде имали пуне руке посла, јер како је време пролазило наши људи који су долазили из иностранства желели су све веће и раскошније вечне куће. Не штеди се на луксузу, а понекад само врата коштају око 1.000 евра – каже Велимир Трајковић.