(ФОТО/ВИДЕО) ЧУВАЊЕ СЕЋАЊА НА БЕСМРТНЕ ХЕРОЈЕ ВЕЛИКОГ РАТА Удружење „Кајмакчалан“ уредило српско војничко гробље у Северној Македонији
Српска војничка гробља из Великог рата расута су широм Европе и света, од Француске и Немачке, преко Аустрије и Мађарске, до Грчке, Албаније, Румуније, па све до северне Африке и Мале Азије.
Где год се српски војник борио или страдао, тамо је остављен траг у виду крста или спомен-обележја. Та гробља и костурнице сведоче о огромним жртвама које је српски народ поднео у борби за слободу.
Посебно место заузимају српска војничка гробља у Северној Македонији. Управо ту, на простору где је пролазио Солунски фронт, налази се више меморијала и гробаља посвећених палим борцима. Од Битоља и Скочивира до Кајмакчалана, бројни споменици и белези чувају успомену на херојство и страдање српских војника. Ова места данас нису само тиха почивалишта, већ и живи симболи пријатељства и заједничке историје, где се сваке године окупљају потомци, поштоваоци и представници државе да одају почаст палим прецима.
Међутим, многе хумке српских хероја препуштене су како забораву, тако и небризи држава у којима се налазе, те су неми сведоци славне и јуначке историје Србије остали закоровљени и оштећени зубом времена.
Ипак, постоје друштва које негују сећање на борбу и страдање српског народа у Првом светском рату и која се брину о стању српских војничких гробаља и не дају да се борба и страдање српског војника препусти забораву. Једно од њих је и Удружење за неговање и чување српске баштине „Кајмакчалан“, чији чланови, с времена на време, посећују историјске српске топониме у земљи и иностранству.
Чланови тог удружења, њих 25, пре неколико дана уредили су српско војничко гробље у месту Студена Вода у Северној Македонији. Међу њима био је брачни пар Кнежевић из Руме који је повратак с летовања из Грчке искористио да се на активан начин укључи у чување сећања на славну прошлост.
– Пратим и проучавам историју Првог светског рата и желео сам да се укључимо у ову акцију удружења „Кајмакчалан“. Међутим, заиста нисам ни могао да претпоставим колико тих војничких гробаља има – каже за „Дневник“ Дарко Кнежевић.
Српско војничко гробље „Студена вода“ налази се око 50 километара од Битоља, дубоко у дивљини, а најближе село Будимирци удаљено је 10 километара. До тог места долази се џиповима, па пешке.
Како наводи Кнежевић, гробље је било саставни део шуме и на удару времена и дивљих животиња. Недавно је ова парцела са педесетак гробова ограђена, а чланови удружења прионули су на посао да уреде војничко гробље. Након племените мисије, сви су били задовољни што су оживели сећање на један важан топоним српске историје.
Неколико километара даље, у густом шибљу пронашли су још неколико надгробних споменика српским војницима које су, такође уредили.
Круна ове историјско-планинарске експедиције била је посета Кајмакчалану која је остала златним словима уписана у славну историју Србије и српске војске.
Дарко наводи да, иако је прошло више од једног века од Битке на Кајмакчалану, и данас су видљиви ровови и положаји како српска и савезничке војске, тако и ровови и митраљеска гнезда бугарске војске. Такође, посетили су и место погибије чувеног пуковника Војина Поповића, познатијег као војвода Вука, неустрашивог борца, хероја балканских ратова и Првог светског рата.
– Помало је тужно што херојска борба српске војске пада у заборав и што су воијничка гробља палих јунака зарасла у траву и коров. Зато нам је драго што смо били у прилици да учествујемо у уређењу запуштеног војничког гробља и сигурно ћемо наставити да учествујемо у оваквим акцијама – закључује Дарко Кнежевић.
А. Савановић