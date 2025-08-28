clear sky
УКРШТЕНЕ ДВЕ ГИТАРЕ Испуњена последња жеља Боре Чорбе на гробљу у Чачку РОК ЛЕГЕНДА ДОБИЛА ЈЕДИНСТВЕН СПОМЕНИК

28.08.2025. 17:31 17:35
Пише:
Дневник
Извор:
Рина
д
Фото: Рина

Годину дана након смрти непрежаљене рок легенде Боре Ђорђевића град Чачак и породица  поставили су споменик на гробу легендарног фронтмена “Рибље чорбе“ на Градском гробљу у Чачку.

По жељи чувеног музичара, на његовом споменику налазе се две укрштене гитаре, како је и написао у последњој песми коју је група “Рибља чорба“ снимила. 

- Не трошите џабе паре, нисам тол’ко важан лик, укрстите две гитаре, нек то буде споменик. Конзилијум саопштење, објављује сваки дан, да упозна јавно мњење, колико сам болестан. Моје тело пошаљите У Чачак, у Србију.. у Љубљани оставите срце, нека буде ту. Не трошите џабе паре, нисам тол’ко важан лик. Укрстите две гитаре, нек то буде споменик,  гласе стихови песме. 

Бора Ђорђевић преминуо је у Љубљани 4. септембра прошле године, а по властитој жељи сахрањен је у родном Чачку. Годишњи помен одржаће се у недељу у кругу породице и пријатеља. 

д
Фото: Рина

Као рођени Чачанин истицао је да је и поред вишедеценијске каријере имао трему када је наступао у свом родном граду. Проглашен је почасним грађанином, а са осмехом је дочекао приче да је заслужио да једна улица у граду носи његово име. 

Такође, културни центар у Чачку ускоро ће понети његово име.

Вести Друштво
