ВАНДАЛИ ДИВЉАЛИ ПО ГРОБЉУ Уништен и споменик младићу који је био понос села МЕШТАНИ ОГОРЧЕНИ И УПЛАШЕНИ

На удару вандала нашле су се десетине надгробних споменика, а поломљено је најмање десетак крстова.



Уништавани су, по речима мештанина Мише Искића и неки од делова спомен-обележја.



- Ово је, како се каже у нашем народу, срамота и од Бога грехота - прича Искић. - Чак су разбили стакло, узели и уништили фудбалску лопту, са споменика младом преминулом мештанину, који је био сјајан фудбалер, диван младић, понос села и читавог краја . -Да човек занеми од јада и муке!

Очекује се да полиција установи ко је учинио ова, како мештани истичу, "злодела не остављајући на миру ни мртве".

У селу су, иначе, честе крађе, а лопови не сотављају на миру ни куће полицајаца из тог села.

Вандали су, очито је, на гробљу дивљали из чистог хира, по многим оценама "услед веће количине дроге или алкохола или једног и другог"...

(Novosti.rs)