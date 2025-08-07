overcast clouds
УЖАС У ЗАЈЕЧАРУ: ОСКРНАВЉЕНЕ ГРОБНИЦЕ Лопови отварали сандуке и крали злато са покојника

07.08.2025. 11:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Телеграф.рс
На Градском гробљу у Зајечару недавно је откривен један од најморбиднијих призора у последње време — непознати починиоци провалили су у десетине гробница, скидајући злато и друге вредности са тела покојника.

Како сазнаје Телеграф, реч је о око 40 гробних места, махом припадника ромске заједнице. Лопови су отварали дрвене сандуке, а на лименим су разбијали стакло у пределу главе. Узимали су златни накит, новац и друге вредне предмете који су били положени уз покојнике.

Из ЈКП „Хигијена Зајечар“, које управља гробљима у граду, потврдили су овај случај:

– Да, реч је о око 40 гробница. Важно је нагласити да посмртни остаци нису оштећени нити скрнављени. У току је полицијска истрага, и припадници полиције су готово свакодневно на терену – рекли су из овог предузећа.

Оно што додатно шокира јесте податак да се пљачка догодила пре више од месец и по дана, а тек сада је доспела у јавност. Постоје и сумње да иза целог случаја стоје одређени политички мотиви.

Истрага је додатно отежана због тога што на гробљу не постоји видео надзор, а ни све капије нису у функцији. Из „Хигијене“ поручују да је у плану расписивање јавне набавке за уградњу камера и обнову капија, како би се у будућности спречиле овакве појаве.

– Када се поставе камере, вандали ће двапут размислити пре него што покушају нешто слично – додају из предузећа.

Надлежни апелују на грађане да пријаве било какве сумњиве активности у близини гробља и надају се да ће починиоци овог срамног дела ускоро бити приведени правди.

 

Извор:
Дневник/ Телеграф.рс
Пише:
Дневник
