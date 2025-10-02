Веома су мобилни!
ХОРОР У СУПЕРМАРКЕТУ С бананама из Бразила „допутовао“ и један од НАЈОТРОВНИЈИХ ПАУКА НА СВЕТУ Познат је по агресивном понашању и неуротоксичном отрову ПАНИКА МЕЂУ УРУГВАЈЦИМА
МОНТЕВИДЕО: У супермаркетима у Уругвају пронађена су два "банана паука", једне од најотровнијих врста на свету, што је изазвало панику међу грађанима, преноси јужноамерички портал Инфобае.
Један примерак је откривен у супермаркету у Трента и Тресу, а други у продавници у насељу Бусео у Монтевидеу.
Иако је ова врста паука изузетно опасна због свог неуротоксичног отрова, досадашњи случајеви уједа у Уругвају нису изазвали озбиљне последице.
"Банана пауци", познати и као бразилски "лутајући пауци“, препознају се по агресивном понашању и опасном отрову. Обично се налазе у тропским и субтропским подручјима, а у Уругвај стижу са бананама које се увозе из Бразила.
Током транспорта, кутије банана се често остављају на тлу неколико дана, што омогућава да се пауци и други инсекти сакрију у њима.
Ујед ове врсте може изазвати јаке болове на месту уједа, који се шире на удове. Поред тога, могу се појавити симптоми као што су оток, знојење, и промене боје коже око уједа.
Један од најпрепознатљивијих симптома је приапизам (болна ерекција) код мушкараца, који се јавља у готово свим случајевима. У најтежим случајевима, људи могу доживети нападе или едем плућа, што може бити потенцијално фатално.
Иако су озбиљни случајеви веома ретки, стручњаци наглашавају да је важно брзо потражити медицинску помоћ у случају уједа, како би се спречиле могуће компликације. Стручњаци додају да је ризичнији исход могућ за децу, старије особе и особе са ослабљеним имунитетом.
"Банана пауци" су веома мобилни и лаку могу да уђу у домове, скривајући се у обући, одећи или другим местима.
У Уругвају, случајеви уједа ове врсте нису изазвали смртне исходе, а стручњаци сматрају да је климатски услови у Уругвају умањили токсичност отрова у поређењу са Бразилом.