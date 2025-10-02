overcast clouds
8°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЧЕТВОРО МРТВИХ У СТРАВИЧНОЈ САОБРАЋАЈЦИ Рониоци из мора извукли два женска и два мушка тела! Ужас код Сења

02.10.2025. 22:35 22:37
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц, ХРТ
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Четири особе погинуле су у саобраћајној несрећи код Сења након што је аутомобил слетео у море.

У 16:30 у насељу Буница аутомобил слетео је у море, а након дојаве, на терен су изашле дежурне службе.

Ангажовани су и рониоци ХГСС-а.

Из мора су извучена два женска и два мушка тела, рекла је полиција за ХРТ.

Следи увиђај, а тела су превезена у Завод за судску медицину у Ријеци.

 

саобраћајнa незгодa саобраћајнa несрећa саобраћајка
Извор:
Блиц, ХРТ
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Сутра у подне креће саобраћај! ЗАВРШЕНО ВЕЛИКО ТЕСТИРАЊЕ У ТУНЕЛИМА ЛАЗ И МУЊИНО БРДО „Путеви Србије“ потврђују да су сви системи безбедни (ВИДЕО)
да

Сутра у подне креће саобраћај! ЗАВРШЕНО ВЕЛИКО ТЕСТИРАЊЕ У ТУНЕЛИМА ЛАЗ И МУЊИНО БРДО „Путеви Србије“ потврђују да су сви системи безбедни (ВИДЕО)

02.10.2025. 21:13 21:30
Волим
0
Коментар
0
Сачувај