ЧЕТВОРО МРТВИХ У СТРАВИЧНОЈ САОБРАЋАЈЦИ Рониоци из мора извукли два женска и два мушка тела! Ужас код Сења
02.10.2025. 22:35 22:37
Четири особе погинуле су у саобраћајној несрећи код Сења након што је аутомобил слетео у море.
У 16:30 у насељу Буница аутомобил слетео је у море, а након дојаве, на терен су изашле дежурне службе.
Ангажовани су и рониоци ХГСС-а.
Из мора су извучена два женска и два мушка тела, рекла је полиција за ХРТ.
Следи увиђај, а тела су превезена у Завод за судску медицину у Ријеци.