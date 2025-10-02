Сутра у подне креће саобраћај! ЗАВРШЕНО ВЕЛИКО ТЕСТИРАЊЕ У ТУНЕЛИМА ЛАЗ И МУЊИНО БРДО „Путеви Србије“ потврђују да су сви системи безбедни (ВИДЕО)
ЈП „Путеви Србије“ обавештавају јавност да су успешно завршене активности функционалног тестирања система аутоматског управљања на деоници аутопута Паковраће–Прилипац (Пожега), у тунелима Лаз и Муњино брдо.
Тестирање је спроведено у складу са оперативним планом за ванредне ситуације у периоду од 29. септембра до 2. октобра 2025. године.
Функционална испитивања обављена су у присуству представника релевантних институција и сертификованих тела, одговорног извођача радова, надзорног органа, стручног особља ЈП „Путеви Србије“, као и представника МУП – Сектора за ванредне ситуације и Комисије за технички преглед.
Тестирање SCADA система обухватило је симулације реалних сценарија ванредних ситуација, укључујући саобраћајне незгоде, пожар, евакуацију, детекцију дима и активацију вентилације и сигнализације. Сви подсистеми тунела у обе цеви управљани су синхронизовано, како би се проверила ефикасност система у условима кризе.
Успостављање динамичког саобраћаја на деоници Паковраће–Прилипац (Пожега) планирано је сутра, 3. октобра, у 12 часова.