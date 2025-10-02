overcast clouds
Сутра у подне креће саобраћај! ЗАВРШЕНО ВЕЛИКО ТЕСТИРАЊЕ У ТУНЕЛИМА ЛАЗ И МУЊИНО БРДО „Путеви Србије“ потврђују да су сви системи безбедни (ВИДЕО)

02.10.2025. 21:13 21:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
да
Фото: youtube prinstcrin/ Javno preduzeće Putevi Srbije

ЈП „Путеви Србије“ обавештавају јавност да су успешно завршене активности функционалног тестирања система аутоматског управљања на деоници аутопута Паковраће–Прилипац (Пожега), у тунелима Лаз и Муњино брдо.

 Тестирање је спроведено у складу са оперативним планом за ванредне ситуације у периоду од 29. септембра до 2. октобра 2025. године.

Функционална испитивања обављена су у присуству представника релевантних институција и сертификованих тела, одговорног извођача радова, надзорног органа, стручног особља ЈП „Путеви Србије“, као и представника МУП – Сектора за ванредне ситуације и Комисије за технички преглед.

да
Фото: Путеви Србије

Тестирање SCADA система обухватило је симулације реалних сценарија ванредних ситуација, укључујући саобраћајне незгоде, пожар, евакуацију, детекцију дима и активацију вентилације и сигнализације. Сви подсистеми тунела у обе цеви управљани су синхронизовано, како би се проверила ефикасност система у условима кризе.

Успостављање динамичког саобраћаја на деоници Паковраће–Прилипац (Пожега) планирано је сутра, 3. октобра, у 12 часова.

муњино брдо тунел лаз тестирање
