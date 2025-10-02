Међу жртвама и малолетнице
СИЛОВАО ПАЦИЈЕНТКИЊЕ ТОКОМ СЕАНСЕ ХИПНОЗЕ Француски психоаналитичар и медијски коментатор ПОД ИСТРАГОМ због сексуалних напада
ПАРИЗ: Француски психоаналитичар и медијски коментатор Жерар Милер (77) стављен је под званичну истрагу због четири случаја силовања и два случаја сексуалног напаствовања, саопштило је данас париско тужилаштво за телевизију БФМ.
Милер је додатно добио статус "сведока под истрагом" за једно силовање над малолетном особом старијом од 15 година, за које се сумња да је почињено 2000. године.
После саслушања у суду пуштен је да се брани са слободе, али му је изречена судска контрола и одређена кауција у износу од 65.000 евра.
Суд му је такође наложио обавезно психолошко лечење, забрану обављања делатности психоаналитичара и појављивања у медијима као коментатора, као и забрану контакта са жртвама и другим особама укљученим у поступак.
Милер је у уторак приведен и задржан у полицији у оквиру истраге покренуте у фебруару 2024. године, након више пријава жена које га оптужују за сексуалне нападе, које он негира.
Према наводима француског магазина "Ел", који је први објавио оптужбе у јануару, једна од жена тврди да ју је Милер силовао током сеансе хипнозе 2004. године, када је имала 19 година.
У изјави за радио РМЦ, друга подноситељка пријаве, која је имала 15 година у време наводног догађаја 2001. године, испричала је да јој је Милер понудио пиће, након чега јој је позлило.
Затим сам се нашла нага на кревету, у соби осветљеној црвеним светлом, рекла је она.
Милер је раније изјавио да хипнозу не практикује у свом кабинету, већ искључиво на јавним наступима.