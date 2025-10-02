overcast clouds
8°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Међу жртвама и малолетнице

СИЛОВАО ПАЦИЈЕНТКИЊЕ ТОКОМ СЕАНСЕ ХИПНОЗЕ Француски психоаналитичар и медијски коментатор ПОД ИСТРАГОМ због сексуалних напада

02.10.2025. 22:08 22:12
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
жене
Фото: pexels.com

ПАРИЗ: Француски психоаналитичар и медијски коментатор Жерар Милер (77) стављен је под званичну истрагу због четири случаја силовања и два случаја сексуалног напаствовања, саопштило је данас париско тужилаштво за телевизију БФМ.

Милер је додатно добио статус "сведока под истрагом" за једно силовање над малолетном особом старијом од 15 година, за које се сумња да је почињено 2000. године.
 

После саслушања у суду пуштен је да се брани са слободе, али му је изречена судска контрола и одређена кауција у износу од 65.000 евра.
 

Суд му је такође наложио обавезно психолошко лечење, забрану обављања делатности психоаналитичара и појављивања у медијима као коментатора, као и забрану контакта са жртвама и другим особама укљученим у поступак.
 

Милер је у уторак приведен и задржан у полицији у оквиру истраге покренуте у фебруару 2024. године, након више пријава жена које га оптужују за сексуалне нападе, које он негира.
 

Према наводима француског магазина "Ел", који је први објавио оптужбе у јануару, једна од жена тврди да ју је Милер силовао током сеансе хипнозе 2004. године, када је имала 19 година.
 

У изјави за радио РМЦ, друга подноситељка пријаве, која је имала 15 година у време наводног догађаја 2001. године, испричала је да јој је Милер понудио пиће, након чега јој је позлило.
 

Затим сам се нашла нага на кревету, у соби осветљеној црвеним светлом, рекла је она.
 

Милер је раније изјавио да хипнозу не практикује у свом кабинету, већ искључиво на јавним наступима.
 

силовање силоватељ сексуални напад сексуални напасник
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДРОГИРАО И СИЛОВАО ЧЛАНИЦЕ СВОЈЕ СЕКТЕ, БИВШУ ПАРТНЕРКУ И РОЂАКЕ „Психотерапеуту” Жоржу „преписано” 18 година иза решетака
hapšenje

ДРОГИРАО И СИЛОВАО ЧЛАНИЦЕ СВОЈЕ СЕКТЕ, БИВШУ ПАРТНЕРКУ И РОЂАКЕ „Психотерапеуту” Жоржу „преписано” 18 година иза решетака

30.09.2025. 15:46 15:51
Волим
0
Коментар
0
Сачувај