(ВИДЕО) СНЕГ ОБАРА СТАБЛА Коловози су баш клизави! У овим деловима Србије и ДАЉЕ ВЕЈЕ Возачи, НА ПУТ АКО БАШ МОРАТЕ!

Фото: pexels.com

На магистралном путу Ивањица – Сјеница тренутно пада снег, а на појединим деоницама дрвеће је пало на коловоз под теретом снега.

Како се види на снимцима објављеним на друштвеним мрежама, дрвеће је пало од силине снега, а мештани су морали да секу дрво како би могли да прођу кроз ову деоницу.
 

Такође, пут према Кушићима је под снегом, коловоз клизав и отежан за вожњу.

 

 

Возачима се саветује максималан опрез и одлагање пута ако није неопходан.
 

Подсетимо, метеоролог Слободан Совиљ изјавио је за Танјуг да се више од пола метра снежних падавина очекује данас и сутра у јужним деловима Моравичког, Рашког и Расинског округа, у планињским деловима Топличког и Расинског округа и на АП Косово и Метохија.
 

