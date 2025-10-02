(ВИДЕО) СНЕГ ОБАРА СТАБЛА Коловози су баш клизави! У овим деловима Србије и ДАЉЕ ВЕЈЕ Возачи, НА ПУТ АКО БАШ МОРАТЕ!
02.10.2025. 21:52 21:59
На магистралном путу Ивањица – Сјеница тренутно пада снег, а на појединим деоницама дрвеће је пало на коловоз под теретом снега.
Како се види на снимцима објављеним на друштвеним мрежама, дрвеће је пало од силине снега, а мештани су морали да секу дрво како би могли да прођу кроз ову деоницу.
Такође, пут према Кушићима је под снегом, коловоз клизав и отежан за вожњу.
Возачима се саветује максималан опрез и одлагање пута ако није неопходан.
Подсетимо, метеоролог Слободан Совиљ изјавио је за Танјуг да се више од пола метра снежних падавина очекује данас и сутра у јужним деловима Моравичког, Рашког и Расинског округа, у планињским деловима Топличког и Расинског округа и на АП Косово и Метохија.