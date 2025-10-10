АЈНШТАЈН НИЈЕ САМО ФИЗИКА! Велики ум је био страствени МУЗИЧАР од детињства, ЊЕГОВА ВИОЛИНА продата на аукцији за невероватну своту
Виолина која је некада припадала једном од најпознатијих научника у историји Алберту Ајнштајну продата је на аукцији за 860.000 фунти.
Верује се да је Цунтерерова виолина из 1894. године била Ајнштајнова прва виолина и првобитно се очекивало да ће достићи око 300.000 фунти када је продата на аукцији у Енглеској.
Филозофска књига коју је Ајнштајн поклонио пријатељу такође је продата за 2.200 фунти.
Све цене ће имати додатних 26,4 одсто провизије, што значи да ће коначна цена виолине бити изнад милион фунти.
У аукцијској кући „Доминик винтер“ верују да би, када се дода провизија, продаја могла бити највиша икада за виолину која раније није била у власништву концертног виолинисте или коју није направио Страдиваријус – при чему је претходни рекорд држао инструмент који је вероватно коришћен на броду „Титаник“.
Крис Албери, специјалиста за историјске сувенире, описао је продају, која је завршена за око 10 минута, као „посебан тренутак“.
– Имали смо три телефонска понуђача која су била укључена до самог краја – рекао је Албери за Би-Би-Си (BBC), пише Срна.
Он је појаснио да многи људи нису били свесни да је Ајнштајн свирао виолину.
– Ајнштајн је одувек говорио да би, да није био научник, волео да је био музичар. Почео је да учи виолину са четири године и свирао је сваки дан током живота – рекао је Албери.