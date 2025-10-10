ХОРОСКОПСКИ ЗНАЦИ КАД ПОПИЈУ ЧАШИЦУ ВИШЕ Ракови испољавају театралне емоције, Рибе беже у машту
Сваки хороскопски знак има своје специфичне црте личности, а оне често дођу до изражаја, па чак и буду појачане, када се "опусти" уз неколико чашица алкохола.
Док једни постају емотивни и сентиментални, други се претварају у највеће забављаче или пак у тврдоглаве расправљаче. Откријте како се понашају звезде Зодијака када их "хвати" пиће!
Ован (21. март - 19. април) – Брутална искреност и акција
Овнови су под утицајем алкохола брзи, гласни и изузетно искрени, често до бруталности. Њихова природна импулсивност се појачава, па су склони да изазивају друге на разне игре, упуштају се у расправе или флерт. Желе да буду у центру забаве и дају се у акцију без много размишљања о последицама. Забаван је, али пазите да га не иритирате јер му је филтер потпуно искључен.
Бик (20. април - 20. мај) – Уживање и тврдоглавост
Бикови уживају у квалитетном јелу и пићу, а алкохол им доноси осећај потпуног опуштања и хедонизма. Постају веома весели и гласни, све им је забавно и често их хвата неконтролисани смех. Међутим, ако претерају, на површину избија њихова тврдоглавост – ако им се не свиђа план, тешко ћете их наговорити на промену. Пазите, могу постати и прилично неспретни.
Близанци (21. мај - 20. јун) – Супер-причљиви друштвени лептири
Близанци су друштвени лептири, а пиће их чини још причљивијим и бржим. Брзо причају, брзо мењају теме, пребацују се са особе на особу и непрестано траже нову интеракцију. Могу бити урнебесно духовити са својим брзим коментарима и опаскама. Ако нешто није по њиховој вољи, могу постати дрски, али им мозак и даље ради, па их је тешко "искључити".
Рак (21. јун - 22. јул) – Театралне емоције
Ракови су велики емотивци, а алкохол појачава све те емоције. Немају меру и често наговарају друге да пију. Могу постати носталгични, сентиментални и склони сузама, али исто тако и пуни љубави и топлине према ближњима. Њихово расположење се може брзо мењати – у једном тренутку су највећи весељаци, а у следећем су тужни.
Лав (23. јул - 22. август) – Краљ или краљица драме
Лавови желе да буду у центру пажње и пиће то само појачава. Постају још харизматичнији, склони флерту и наступају као "краљеви забаве". Воле да мисле да нису пијани, иако су под јаким утицајем, што је њихова жеља за самоконтролом. Ако ствари не иду по њиховом, могу постати драматични и увредљиво искрени. Њихов "дар говора" долази до пуног изражаја, све док не почну да склапају очи.
Девица (23. август - 22. септембар) – Опуштени саветник
Уобичајено резервисане, Девице под утицајем алкохола постају опуштеније и забавније. Ипак, ретко се озбиљно напију. Када мало "цврцну", постају прави "паметњаковићи" – из уста им излази фраза "слушај ти мене", дајући савете за свакога и претерујући у својим причама. Ако претерају, говор им постаје неразговетан и могу се намерачити на некога да му докажу своју поенту.
Вага (23. септембар - 22. октобар) – Конфликтни шармер
Ваге воле хармонију, али када се напију, за њих нема краја забави. Постају још шармантније и заводљивије, али су склоне и претеривању што доводи до неспретности или, у горем случају, до конфликата. Под дејством алкохола постају критичне, а могу погрешно протумачити туђе речи и почети да наређују, да би се сутрадан најчешће ничега не сећале.
Шкорпија (23. октобар - 21. новембар) – Интензивна и страствена
Шкорпије су све или ништа, па и у пићу. Када пију, врло брзо постају интензивне и страствене. Мозак им ради брзо, постају духовите и заводничке, често завршећи вече са новим обожаваоцима. Алкохол им помаже да се отворе емотивно, али и да покажу своју тамну страну – могу почети да псују и зафркавају све око себе.
Стрелац (22. новембар - 21. децембар) – Хиперактивни авантуриста
Стрелчеви су љубитељи авантуре и доброг провода, а алкохол их чини хиперактивним и суперспонтаним. Све идеје за забаву су им добродошле! Постају врло забавни, склони плесу и шалама, али су и нетактични и брутално искрени, што их лако уводи у свађе. Њихова неисцрпна енергија често их наводи да траже још једно пиће, што доводи до претеривања.
Јарац (22. децембар - 19. јануар) – Неочекивана отвореност
Јарчеви су обично озбиљни и резервисани, али алкохол може открити њихову опуштенију и причљивију страну. Док умерено пију, показују већу толеранцију, али када претерају, могу постати непријатни. Ипак, чешће постају отворенији и чак склони да деле своје идеје и мисли. Када се то деси, то је знак да је опуштеност заменила контролу.
Водолија (20. јануар - 18. фебруар) – Непредвидива оригиналност
Водолије су познате по својој оригиналности. Под утицајем алкохола могу постати непредвидиве, изводећи луде покрете у плесу или приређујући комични "станд-уп" шоу о имитирању других. Као ваздушни знак, углавном пију умерено и добро носе алкохол. Међутим, ако их "хвати", могу постати тврдоглави и „паметњаковићи“ који сматрају да све знају најбоље.
Рибе (19. фебруар - 20. март) – Бег у машту
Рибе су највећи емотивци и алкохол им појачава осећајност и склоност бегу од стварности. Имају тенденцију да траже уточиште у машти, а пиће им даје привремено олакшање. Када пију, постају топле, сањалачке и маштовите, али ако претерају, често заврше тужни јер се њихова осетљивост претвара у меланхолију. Не знају када да стану, што их чини склоним претеривању.