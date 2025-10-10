overcast clouds
СТАНИЈА И ЊЕН ПАРТНЕР ПОНОВО У ЖИЖИ Муштулук вредан 200.000 евра за вест о беби! СВЕКАР ЋЕ ДА ОДРЕШИ КЕСУ

10.10.2025. 20:47 20:59
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
станија
Фото: Printscreen/TV Sikter

О односу Станије Добројевић и Асмина Дурџића не престаје да се прича откако је он ушао у ријалити програм "Елита 9".

Њихова веза наилазила је на многе осуде, а сада се спекулише о Асминовим односима са појединим задругаркама.

Асминов отац, Мустафа, не крије да жели да му Станија роди унуче, а он се данас огласио на свом Фејсбуку и одушевио многе:

- Ко ми први јави да је Станија трудна добија муштулук сто хиљада евра, а ко ми каже шта носи, добиће двеста хиљада евра - написао је Мустафа.

Иначе, Станија је недавно причала о губитку бебе.

- То је нешто најлепше што сам прижељкивала да ми се коначно деси у животу, тако да сам се тој вести веома радовала, али радост није дуго трајала, јер се десио побачај и завршила сам код лекара. Највише ме је емотивно погодило, то није мала ствар. Не бих пуно о томе да причам, важно је да сам здрава, права и да могу да имам децу. Вероватно се и десило са разлогом, јер, погледајте шта се све десило, замислите да сам била трудна… Не знам, нека буде како Бог одлучи - искрена је била Станија, те додала:

- Био ми је највећа подршка у свему томе. Вест о трудноћи сам крила од породице и чекала неки лепши тренутак, да прође који месец. Десило се шта се десило, и чули су само ове тужне вести - додала је старлета.

(Блиц)

станија добројевић беба еври
