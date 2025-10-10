(ФОТО) ЗАБОРАВИТЕ НА ЛАБУБУ ЛУТКИЦУ - НОВИ ТРЕНД ЈЕ ТУ Упознајте Хироно, све што она понесе постаје МАСТ ХЕВ
Заборавите на Лабубу – сада сви причају о Хироно.
Ова преслатка плишана лутка постала је глобална сензација након што ју је БТС-ова звезда В (Ким Техјонг) носио као привезак на торби током недавног јавног појављивања. Довољно је било да је камере забележе, и интернет је експлодирао! Фотографије и снимци одмах су преплавили друштвене мреже, а фанови су почели масовно да траже исту играчку.
Хироно лутка, у својој верзији “Ливинг Wild – Fight Фор Joy”, приказује истоименог лика обученог у костим браон меде са малим трегерицама и бакљом у руци. Ова комбинација симболизује храброст, радост и унутрашњу снагу – управо оно што фанови препознају код самог Техјонга.
Taehyung's Hirono Living Wild doll has SOLD OUT at the official POP MART store in China, with over 500 purchases in the past 24 hours.#태형 #뷔 #TAEHYUNG #V pic.twitter.com/oBUpXLaUQC
— CHINA Baidu Vbar (@KIMTAEHYUNGBAR_) October 4, 2025
Све што она понесе постаје тренд
Познато је да сваки детаљ који се повеже са БТС члановима моментално постане виралан. Тако је и у овом случају – чим су обожаваоци приметили Хироно лутку на В-овој торби, мреже су експлодирале од одушевљења. На ТикТоку, Инстаграму и Твитеру (Иксу), тагови попут #HironoDoll и #BTSTrend бележе милионе прегледа, док обожаваоци покушавају да пронађу где могу да купе идентичну лутку.
Хироно је заправо резултат сарадње уметника Ланга и познатог бренда Поп Март, који је већ познат по стварању лимитираних колекционарских фигурица. Њихова заједничка идеја била је да кроз лик мале лутке представе борбу за радост у модерном свету – и изгледа да су у томе потпуно успели. В је, несвесно или намерно, постао амбасадор овог симпатичног симбола наде и нежности, покрећући лавину интересовања широм света.
