(ФОТО) ЗАБОРАВИТЕ НА ЛАБУБУ ЛУТКИЦУ - НОВИ ТРЕНД ЈЕ ТУ Упознајте Хироно, све што она понесе постаје МАСТ ХЕВ

10.10.2025. 21:00
Пише:
Дневник
Извор:
24седам
лутка
Фото: youtube printscreen/Jana Dominguez

Заборавите на Лабубу – сада сви причају о Хироно.

Ова преслатка плишана лутка постала је глобална сензација након што ју је БТС-ова звезда В (Ким Техјонг) носио као привезак на торби током недавног јавног појављивања. Довољно је било да је камере забележе, и интернет је експлодирао! Фотографије и снимци одмах су преплавили друштвене мреже, а фанови су почели масовно да траже исту играчку.

Хироно лутка, у својој верзији “Ливинг Wild – Fight Фор Joy”, приказује истоименог лика обученог у костим браон меде са малим трегерицама и бакљом у руци. Ова комбинација симболизује храброст, радост и унутрашњу снагу – управо оно што фанови препознају код самог Техјонга.

 

Све што она понесе постаје тренд

 

Познато је да сваки детаљ који се повеже са БТС члановима моментално постане виралан. Тако је и у овом случају – чим су обожаваоци приметили Хироно лутку на В-овој торби, мреже су експлодирале од одушевљења. На ТикТоку, Инстаграму и Твитеру (Иксу), тагови попут #HironoDoll и #BTSTrend бележе милионе прегледа, док обожаваоци покушавају да пронађу где могу да купе идентичну лутку.

Хироно је заправо резултат сарадње уметника Ланга и познатог бренда Поп Март, који је већ познат по стварању лимитираних колекционарских фигурица. Њихова заједничка идеја била је да кроз лик мале лутке представе борбу за радост у модерном свету – и изгледа да су у томе потпуно успели. В је, несвесно или намерно, постао амбасадор овог симпатичног симбола наде и нежности, покрећући лавину интересовања широм света.

24седам

Лабубу лутка кина
Извор:
24седам
Пише:
Дневник
