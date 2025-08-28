clear sky
ТВОРАЦ ЛАБУБУ ЛУТКЕ МЕЂУ 100 НАЈБОГАТИЈИХ НА СВЕТУ Раст његове империје последица велике популарности лутке

28.08.2025. 18:10 18:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Labubu
Фото: unsplash.com

ПЕKИНГ: Kинески бизнисмен Ванг Нинг, творац играчке Лабубу, заузео је 85. место на листи 100 најбогатијих људи на планети, објавио је данас Блумберг.

Прецизира се да имовина бизнисмена износи приближно 26,5 милијарди долара.

Током године, богатство генералног директора компаније Поп Март порасло је за скоро 19 милијарди долара у чему је претекао оснивача Дела Мајкла Дела, оснивача Амазона Џефа Безоса и једног од највећих светских инвеститора, Ворена Бафета, према Блумберговој лист.

Блумберг је 15. августа објавио да је профит кинеске компаније Поп Март, која продаје играчке Лабубу, повећан 4,5 пута.

Раст је последица велике популарности производа у иностранству.

Напомиње се да је профит компаније повећан за најмање 350 одсто, а приход за 200 одсто.

